Konut satışında yeni dönem!

Gayrimenkul sektöründe "temiz ilan" dönemini pekiştirecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konutları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu tarihten sonra konutunu satmak isteyen vatandaşlar, emlak danışmanlarına e-Devlet üzerinden onay vermeden ilan yayınlayamayacak.

Enflasyon bu kez de konut fiyatında vurdu

Tüm EMLAK Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, yaklaşık bir yıldır kiralık konutlar ve satılık iş yerlerinde başarıyla uygulanan sistemin son aşamasına gelindiğini duyurdu.

Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye'deki tüm gayrimenkul türleri doğrulama sistemine dahil edilmiş olacak.

YENİ YOL HARİTASI

Sistem, satış sürecinde yaşanan bilgi kirliliğini ve usulsüzlükleri engellemeyi amaçlıyor. 1 Şubat'tan itibaren izlenecek adımlar şu şekilde:

e-Devlet Onayı: Vatandaşlar, mülklerini ilan portallarında yayınlatabilmek için ilgili emlak danışmanına e-Devlet kapısı üzerinden yetki verecek.

İlan Süresi ve İsim Belirleme: Mülk sahibi, sistem üzerinden yetki vereceği danışmanın ismini ve ilanın portalda ne kadar süre kalacağını kendisi belirleyebilecek.

Yetkili Danışman Şartı: Güvenli ticaret için vatandaşların "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" olan sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışması önem arz ediyor.

SEKTÖR NE İSTİYOR?

TEDB Başkanı Akçam, sistemin daha efektif çalışması için bazı kritik önerilerde bulundu:

Çoklu İlanın Kaldırılması: Ev sahibinin tek bir danışmanla çalışıp satışı sonuçlandırması için aynı mülke yönelik çoklu ilan verme yetkisinin kaldırılması talep ediliyor.

Sözleşme Onayı: Emlak danışmanı ile mülk sahibi arasındaki "yetkilendirme sözleşmesi" onayının da dijital portala dahil edilmesi isteniyor.

Erişim Kolaylığı: e-Devlet kullanamayan yaşlılar veya yurt dışındaki vatandaşlar için "Web Tapu" benzeri bir telefon onay sisteminin getirilmesi öneriliyor.

UYARDI: 1 ŞUBAT'A KADAR TAMAMLANMALI

1 Şubat'tan itibaren konutunu satacak olan vatandaşlar, yasal sorumluluklarını yerine getirmiş ve yetki belgesi almış emlak danışmanlarını tercih etmelidir. Bu sistemle birlikte ilanlar daha şeffaf ve onaylı hale gelerek dolandırıcılık riskini minimize edecektir.