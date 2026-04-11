Şimşek: Yastık altındaki döviz miktarı 640 milyar dolar, sistemde olsaydı kırılganlık az olurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’deki yastık altı döviz miktarının 640 milyar dolar olduğunu açıklayarak dikkatleri milyonların birikimine çekti. Şimşek bu yastık altı birikimin sistem içinde olması halinde "kırılganlığın çok daha az" olacağını söyledi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ortadoğu’daki gerilimin ve küresel şokların Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirdi. Şimşek, ekonomi programının üçüncü aşamasının bir "şokla" başladığını itiraf ederken, sistem dışındaki devasa birikime dair çarpıcı rakamlar paylaştı.

Mehmet Şimşek'ten şok açıklaması: Öngörülmüyordu!Mehmet Şimşek'ten şok açıklaması: Öngörülmüyordu!

YASTIK ALTINDA 640 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Bakan Şimşek, vatandaşların geleneksel altın ilgisinin sistem üzerinde yarattığı etkileri şu sözlerle dile getirdi:

"Vatandaşların yastık altındaki varlığı 640 milyar dolar civarında. Bu sistemde olsaydı sistemin kırılganlığı çok daha iyi olurdu. Ancak vatandaşımızın bu ilgisi tarihi bir ilgi. Maalesef sistem dışı olduğu için biz de özellikle sermaye piyasaları, bankacılık sisteminin büyüklüğü itibarıyla aslında sistem olduğundan daha zayıf görünüyor. Çünkü sistem dışında ciddi birikimler var altın ve döviz bağlamında."

HEDEFLERDE SAPMA SİNYALİ

Şokların dezenflasyon sürecini geciktirebileceğini belirten Şimşek, temel makro göstergelerde revizyona gidilebileceğinin işaretini verdi. Bakanın projeksiyonuna göre ekonomide beklenen sapmalar şu şekilde:

Cari Açık: Yüzde 1,5 olan hedefin yaklaşık 1 puan aşılması (%2,5 seviyeleri) olası.

Büyüme: Yüzde 4 olan hedeften 0,5 ila 1 puan sapma (%3 - %3,5 aralığı) beklenebilir.

Bütçe Açığı: Yüzde 3,5 hedefinin sınırlı şekilde aşılması öngörülüyor.

Şimşek, "Bu bir miktar süresini uzatır, ama programın hedeflerinden bizi saptırmaz. Mevcut şok sonuç almamızı geciktirebilir fakat çerçeveyi bozmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"MAKROEKONOMİK ŞOKLARA DAYANIKLIYIZ"

Türkiye’nin enerji bağımlılığının azaldığını ve kamu borcunun milli gelire oranının düşük olduğunu savunan Şimşek, "Reel kurda önemli bir şok yaşansa bile, faizlerde artış yaşansa bile bugün itibarıyla Türkiye'nin şoklara hassasiyeti geçmişe göre çok daha düşük. Kırılganlığı yönetilebilir görüyoruz" dedi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

