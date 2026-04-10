Mehmet Şimşek'ten şok açıklaması: Öngörülmüyordu!

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin yol haritasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

ABD ve İran hattında yaşanan çatışmalar ile Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik krizinin enerji piyasaları üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, programın üçüncü aşamasına öngörülemeyen bir şokla başlandığını ifade etti.

DEZENFLASYON HEDEFİNDE BİR YILLIK RÖTAR

İran Savaşı’nın ekonomik etkilerinin ortadan kalkmasının zaman alacağını vurgulayan Şimşek, bu durumun programın takvimini etkileyeceğini söyledi.

Bakan, sürecin temel hedefleri değiştirmeyeceğini ancak dezenflasyon ve ekonomik dengelenme için öngörülen sürenin yaklaşık 1 yıl uzayabileceğini dile getirdi. Şimşek, ateşkesin sürmesi halinde dezenflasyon için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN DAYANIKLI OLDUĞUNA İNANİYORUZ"

Bölgedeki jeopolitik gerilime rağmen Türkiye ekonomisinin sağlam bir yapıda olduğunu savunan Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inanıyoruz, bunu geçen sene kanıtladık, bu sene de kanıtlayacağız. Enerji anlamında o bölgeyle fazla bağlantımız olmadığı için daha dayanıklı olan bir ülke Türkiye. İran'dan doğal gaz ithalatımız boru hatlarıyla olduğundan neredeyse hiç etkilenmedik.”

Bakan Şimşek, ateşkesin sona ermesi durumunda birçok ülkede enerji arz güvenliği sorunu yaşanabileceğini ancak Türkiye’nin bölgeye enerji bağımlılığının görece düşük olduğunu iddia etti.

"BU DÖNEMİ ATLATABİLECEK MİYİZ?"

Ekonomideki manevra alanının geçmişe kıyasla daha sağlam bir mali yapıdan kaynaklandığını savunan Şimşek, bütçe açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payının düşük seviyede olmasının Türkiye’ye avantaj sağladığını belirtti.

Şimşek’in, “İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemi atlatabilecek miyiz asıl soru bu” dedi.