Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek'e: Ağzıyla kuş tutsa, Türkiye'nin ekonomisini düzeltemez

CHP Lideri Özgür Özel'in ara seçim mesaisinde bugünkü durağı DEVA Partisi oldu. Ziyarette DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Özgür Özel kameralar karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını alan liderlere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün yaptığı "petrol fiyatları kaynaklı enflasyonun programdan 3 puan daha yüksek olabileceği, cari açığın 1 puan yükselebileceği, büyümenin 1 puan düşük olabileceği, bütçe açığının da hedeflenenden daha yüksek olabileceği" açıklaması hatırlatılarak ekonomik programda hedefin tutup tutmayacağı soruldu.

Mehmet Şimşek'ten şok açıklaması: Öngörülmüyordu!

"ŞİMDİYE KADAR HANGİ HEDEF TUTTU Kİ?"

Soruya cevap veren Ali Babacan şunları kaydetti:

" Program şimdiye kadar hangi hedefini tutturdu ki? Şimdi savaşı ya da petrol fiyatlarını bahane edip hedeflere ulaşamayacağız diyorlar. Yani daha önceki yıllarda açıkladıkları programların hangi hedeflerini tutturdular ve bu bahaneyle şimdi programın şu şu hedeflerinden sapacağını söylüyorlar. Şimdi bakın ben hep hatırlatıyorum: Petrol fiyatlarındaki artış yaklaşık biliyorsunuz arkadaşlar %50. Yani 60 dolarlardan 90 dolarlara çıktı şu anda. %50.

"PETROL FİYATLARI 650 ARTARKEN ENFLASYON TEK HANELİYDİ"

2002 yılından 2007'ye kadar petrol fiyatlarındaki artış %650 olmuştur. Yani petrol fiyatları 7'ye katlamıştır. Petrol fiyatlarının 7'ye katladığı bir dönemde enflasyon tek haneye inmiştir ve 10 yıl boyunca tek hanede kalmıştır. Ya bu enflasyonu bahane bu savaşı ve petrol fiyatlarını bahane edip de zaten yönetemediklerini, zaten ulaşamayacakları enflasyon hedeflerini güncellemek beyhudedir.

Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek'in 'enflasyon hedefi' açıklamalarına tepki:



"ÇÖZÜM ERKEN SEÇİM"

Yapılacak iş bir an önce ama bir an önce Türkiye'ye yepyeni bir ekonomik programla ve dürüst, ehil kadrolarla sahip çıkmaktır. Onun için başta söyledim ya erken genel seçim. Başka çaresi yoktur. Enflasyonu düşürmenin de Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmenin de yolu budur.

Mehmet Şimşek'ten akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama: Durumu değerlendireceğiz

Çünkü adalet olmayınca, hukuk olmayınca ekonomi düzelmez. Hep söylüyorum, ağızlarıyla kuş tutsalar Türkiye'nin ekonomisini düzeltemezler. Bizzat iktidar tarafından her Allah'ın günü hukuk katliamı yapılıyor bu ülkede ya. Şu belediyelerle ilgili yapılanlara bakın. Hiç kimse önünü göremiyor. Memlekette hukuki güvenlik yok. Hukuki güvenliğin olmadığı bir ülkede ne yaparsanız yapın, ekonomi düzelmez. Çünkü güven oluşturamazsınız. Ekonominin temeli güvendir, güven. Güven olmayınca olmaz. Güveni sağlamanın da artık bu saatten sonraki tek yolu bir an önce ülkenin ehil ve dürüst kadrolar tarafından yönetilmesidir.

Ülkenin istişareyle yönetilmesidir. Ülkenin adaletle yönetilmesidir. Mevcut iktidar 3 yıldır yapmadı, yapamıyor. Artık bu ızdıraba, bu sıkıntılı döneme devam etmenin bir eee anlamı yok. Kesin çözüm değişimde. "