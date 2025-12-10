SGK onayı verdi: Artık ücretsiz!

SGK onayı verdi: Artık ücretsiz!
Yayınlanma:
Gözlük camı ve çerçeve fiyatlarının cep yaktığı ekonomik kriz ortamında, SGK çok odaklı gözlük bedelini karşılama kararı aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı ve 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler, gözlük kullanan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte gözlük ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor.

TEK REÇETE İLE İKİ ÇİLE BİTİYOR

2023/04/13/gozluk-1.jpg

Yeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile asistan hekimler tarafından, aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük yazılması durumunda inisiyatif vatandaşa bırakıldı. Hasta talep ederse, iki ayrı gözlük almak yerine çok odaklı gözlük tercih edebilecek.

200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: SGK maaşları geri istiyor200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: SGK maaşları geri istiyor

En önemli detay ise ödeme kısmında. Tercih edilmesi halinde, yeni bir reçete bürokrasisine gerek kalmadan çok odaklı gözlüğün bedeli devlet tarafından, yani SGK bütçesinden karşılanacak. Yani ücretsiz olacak.

18 YAŞ ALTINA OLANLAR İÇİN AYRI UYGULAMA

Tebliğde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çocuklar ve gençler için getirilen kısıtlama oldu. 18 yaş ve altındaki hastalar, bu uygulamadan yararlanamayacak. Bu yaş grubu için gözlükler, hekim reçetesinde nasıl yazıldıysa o şekilde temin edilmek zorunda. Hasta veya velisi istese bile, 18 yaş altına çok odaklı gözlük uygulaması yapılmayacak.

YURT DIŞI TEDAVİDE YENİ DÖNEM

2023/03/14/doktor.jpg

SGK'nın yaptığı değişiklikler sadece gözlükle sınırlı kalmadı. Yurt dışında tedavi olacak hastalar için sağlık kurulu raporlarının usul ve esasları sil baştan düzenlendi. Özellikle doku ve organ nakli gibi kritik tedavilere ilişkin raporların hangi hastanelerce hazırlanıp onaylanacağı netliğe kavuşturuldu.

SGK hizmet birleştirmesi nedir? Emekliliği nasıl etkiliyor?SGK hizmet birleştirmesi nedir? Emekliliği nasıl etkiliyor?

Ayrıca tebliğ ile bazı tıbbi malzeme listeleri güncellenirken, hizmet başı işlem ve ayaktan başvurularda uygulanan üst sınırlar artırıldı.

Gözlük ödemelerine ilişkin bu kritik düzenleme, Resmî Gazete’deki yayım tarihinden 5 iş günü sonra, yani önümüzdeki hafta başından itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
Ekonomi
Bir satıp 12 alıyoruz! CHP'li vekil ekonomideki Çin tuzağını açıkladı
Bir satıp 12 alıyoruz! CHP'li vekil ekonomideki Çin tuzağını açıkladı
Gümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni var
Gümüş neden rekor kırdı? 3 nedeni var