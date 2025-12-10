SGK onayı verdi: Artık ücretsiz!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı ve 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler, gözlük kullanan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Yapılan düzenlemeyle birlikte gözlük ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor.

TEK REÇETE İLE İKİ ÇİLE BİTİYOR

Yeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile asistan hekimler tarafından, aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük yazılması durumunda inisiyatif vatandaşa bırakıldı. Hasta talep ederse, iki ayrı gözlük almak yerine çok odaklı gözlük tercih edebilecek.

En önemli detay ise ödeme kısmında. Tercih edilmesi halinde, yeni bir reçete bürokrasisine gerek kalmadan çok odaklı gözlüğün bedeli devlet tarafından, yani SGK bütçesinden karşılanacak. Yani ücretsiz olacak.

18 YAŞ ALTINA OLANLAR İÇİN AYRI UYGULAMA

Tebliğde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çocuklar ve gençler için getirilen kısıtlama oldu. 18 yaş ve altındaki hastalar, bu uygulamadan yararlanamayacak. Bu yaş grubu için gözlükler, hekim reçetesinde nasıl yazıldıysa o şekilde temin edilmek zorunda. Hasta veya velisi istese bile, 18 yaş altına çok odaklı gözlük uygulaması yapılmayacak.

YURT DIŞI TEDAVİDE YENİ DÖNEM

SGK'nın yaptığı değişiklikler sadece gözlükle sınırlı kalmadı. Yurt dışında tedavi olacak hastalar için sağlık kurulu raporlarının usul ve esasları sil baştan düzenlendi. Özellikle doku ve organ nakli gibi kritik tedavilere ilişkin raporların hangi hastanelerce hazırlanıp onaylanacağı netliğe kavuşturuldu.

Ayrıca tebliğ ile bazı tıbbi malzeme listeleri güncellenirken, hizmet başı işlem ve ayaktan başvurularda uygulanan üst sınırlar artırıldı.

Gözlük ödemelerine ilişkin bu kritik düzenleme, Resmî Gazete’deki yayım tarihinden 5 iş günü sonra, yani önümüzdeki hafta başından itibaren yürürlüğe girecek.