200 bin kişinin emekliliği iptal edilecek: SGK maaşları geri istiyor
Aydın merkezli emeklilik çetesinin çökertilmesinin ardından sahte raporla usulsuz emekli olanlara yönelik incelemeler sıklaştırıldı. Daha önce de farklı nedenlerden usulsüz emekli oldukları tespit edilen yaklaşık 200 bin kişinin emekllikleri iptal edilecek. Tespiti yapılan kişiler hakkında işlem başlatan SGK maaşları geri istiyor.

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenledikleri belirlenen Aydın merkezli ‘Joker Çetesi'ne 2 ilde operasyon yapıldı.

Engeli raporu almaya uygun olmayan kişilerin yerlerine "Joker" diye tabir edilen kişileri kurula sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp erken emekli olmasını sağlayan çete çökertildi.

SGK MAAŞLARI GERİ İSTİYOR

BirGün'de yer alan habere göre; bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

200 BİN KİŞİNİN EMEKLLİKLERİ İPTAL EDİLECEK

SGK yaptığı denetimlerde 2023'te 89 bin, 2024'te ise 100 bine yakın sahte sigortalı tespit etmişti.

Denetimlerde 'Naylon şirketler' dikkat çekerken, usulsüzlük tespit edilenlerin emeklilik halinin sona erdirilmesi ve ödenen maaşların yasal faiziyle geri alınması kararlaştırılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

