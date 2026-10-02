SGK değişikliğe gitti: Kritik ilaçlar ve tedaviler sınırlandırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) organ ve doku nakli, onkoloji ilaçları, işlem puanları, kemik iliği nakilleri ve ilaç geri ödeme listelerine ilişkin hükümlerinde değişikliğe gidildi.

ORGAN VE DOKU NAKLİNDE YENİ DÜZENLEME

Tebliğle SUT’un organ ve doku nakli başlıklı maddesi yeniden düzenlendi. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık yardımlarından yararlanan kişilere organ veya doku nakli yapılmasının gerekli görülmesi halinde, ilgili kanun hükümleri dikkate alınarak organ veya doku nakli tedavilerine ilişkin giderlerle verici durumundaki kişinin tedaviye ilişkin giderleri Kurum tarafından karşılanacak.

Organ nakli tedavileri, bünyesinde organ nakli merkezi bulunan sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek.

Yurt içinde organ bulunması halinde hastanın organın bulunduğu yere veya organ nakli yapılacak merkezin bulunduğu yere götürülmesine ilişkin gidiş-dönüş nakliye ve transfer masrafları da Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından bildirilen her bir kadavra donör için donörü temin eden sağlık hizmeti sunucusuna, kadavra donör temini işleminin bedeli ödenecek. Kadavra organ alım işlemleri de bu bedele dahil olacak.

Ölüm Bildirim Sistemi’nin Beyin Ölümü Modülü ile Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen ancak kadavra donör temini gerçekleştirilemeyen veya tamamlanamayan hastalarda, organ koruma protokolünün uygulandığı 48 saatlik süreç mevcut yoğun bakım basamağı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) faturalandırılabilecek.

ABO UYUMSUZ BÖBREK NAKLİNDE SINIRLAMA

Yeni düzenlemeye göre herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu raporuyla belgelenen hastalar dışında, ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakline ilişkin giderler SGK tarafından karşılanmayacak. ABO uyumsuz böbrek nakli yapılacak hastalara uygulanacak aferez işlemi ile bu işlemde kullanılacak tıbbi malzeme bedelleri de ayrıca faturalandırılamayacak.

MEME KANSERİ İLAÇLARININ ÖDEME KOŞULLARI DEĞİŞTİ

Tebliğde trastuzumab emtansine ilişkin geri ödeme koşulları da yeniden düzenlendi. HER-2/neu testi immünohistokimyasal olarak 3+ veya FISH/SISH/CISH pozitif olan, neoadjuvan dönemde en az 4 kür taksan ve anti-HER2 tedavisi alan ve ameliyat sonrasında memede 1 santimetrenin üzerinde invaziv rezidü hastalık ya da lenf düğümünde invaziv rezidü hastalık saptanan erken evre meme kanseri hastalarında ilaç, adjuvan tedavide tek ajan olarak en fazla 14 kür kullanılabilecek.

Metastatik meme kanserinde ise daha önce trastuzumab ve bir basamak taksan tedavisi alan, ardından hastalığı ilerleyen ve HER-2/neu pozitif olan hastalarda trastuzumab emtansine kurtarma tedavisinde tek ajan olarak progresyona kadar kullanılabilecek. Progresyon sonrasında ilacın tek ajan veya kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak kullanılması karşılanmayacak. Ödeme için tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu ve tıbbi onkoloji uzmanı reçetesi gerekecek.

Pertuzumab, trastuzumab ve pertuzumab kombinasyonunun kullanım koşulları da değiştirildi. Pertuzumab; trastuzumab ve kemoterapiyle birlikte, HER-2 pozitif, lokal ileri, enflamatuvar veya yüksek riskli erken evre meme kanserinin neoadjuvan tedavisinde en fazla 4 kür kullanılabilecek. Daha önce metastatik hastalığı için sistemik kemoterapi veya trastuzumab almamış, ECOG performans skoru 0-1 olan HER-2 pozitif metastatik meme kanseri hastalarında ise ilk seri tedavide pertuzumab, trastuzumab ve dosetaksel kombinasyonu progresyona kadar kullanılabilecek.

Tedavi sırasında progresyon gelişmesi halinde pertuzumab tedavisine tek başına veya başka bir kombinasyonun parçası olarak devam edilemeyecek. Dosetakselin toksisite nedeniyle kesilmesi durumunda ise trastuzumab ve pertuzumab kombinasyonuyla tedavi sürdürülebilecek.

SATRALİZUMAB İÇİN GERİ ÖDEME KOŞULLARI BELİRLENDİ

Tebliğe satralizumab için de yeni bir geri ödeme maddesi eklendi. İlaç; yüksek hastalık aktivitesi gösteren, relapslarla seyreden Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) bulunan, vücut ağırlığı 40 kilogram veya üzerinde olan 12 yaşından itibaren adolesan ve yetişkin hastalarda belirlenen koşullarla karşılanacak. Bunun için hastanın Aquaporin 4 (AQP4) antikorunun pozitif olması, Expanded Disability Status Scale (EDSS) skorunun 6,5 veya altında bulunması ve azatiyoprin, mikofenolat mofetil, siklofosfamid veya rituksimab içeren uygun doz ve süredeki monoterapiye rağmen son iki yılda en az iki atak geçirmiş olması gerekiyor.

Tedavi monoterapi olarak veya immünosupresif tedaviyle birlikte başlatılabilecek. Geri ödeme için üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda üç nöroloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve ilacın nöroloji uzmanı tarafından reçete edilmesi gerekecek. Altı aylık kullanım süresi sonunda EDSS skoru 8 veya üzerine çıkan Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) hastalarında tedavi sonlandırılacak. EDSS skorunun her sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekecek. Satralizumab ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki yalnızca yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek ilaçlar listesine 92’nci madde olarak eklendi.

BRONKOSKOPİ VE ÖZOFAGUS ATREZİSİ İŞLEMLERİ

Hizmet Başı İşlem Puan Listesi’nde bronkoskopi işlemi de yeniden düzenlendi. Fleksibl veya rijit tanısal bronkoskopi ile bronşial lavajlı veya lavajsız işlem için 1.073,67 işlem puanı belirlendi. İşlemin genel anesteziyle yapılması halinde anestezi ücreti ayrıca faturalandırılabilecek. Bronkoskopi; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi ve çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarının yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde yoğun bakım uzmanı tarafından yapılması halinde de faturalandırılabilecek.

Listeye ayrıca 609541 koduyla özofagus atrezisi primer onarımı (torakoskopik) işlemi eklendi. İşlem puanı 25.278,02 olarak belirlendi. Bu işlem 604070, 604071 ve 608880 kodlu işlemlerle birlikte faturalandırılamayacak. Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi’nde de bronkoskopi için P608310 kodlu işlem 5.456,70 puan olarak düzenlendi. Torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı ise P609541 koduyla listeye alınarak A3 grubunda 215.007,17 işlem puanı olarak belirlendi. Bu işlem P604070 ve P604071 kodlarıyla birlikte faturalandırılamayacak.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ PAKETLERİNİN KAPSAMI DEĞİŞTİ

Tebliğle kemik iliği nakilleri başlıklı düzenleme de değiştirildi. Kemik iliği bankalarından temin edilen kemik iliği veya kordon kanı bedelleri dışında, aynı sağlık hizmeti sunucusunda paket süresi içinde donöre yapılan işlemler dahil olmak üzere her türlü tetkik, tahlil, işlem, kan ve kan bileşenleri, tıbbi malzeme, kan ürünleri dahil ilaçlar ile komplikasyon tedavileri paket fiyatın kapsamına alındı. Nakil ve komplikasyon tedavisiyle ilgisi bulunmayan, nakil öncesinde mevcut kronik hastalıklar için ayakta tedavide reçete edilen ilaçlar ile şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirilen ilaçlar ise paket kapsamında olmayacak.

Paket fiyat, allojenik nakillerde nakilden önceki 15 gün ile nakilden sonraki 90 günü; diğer nakillerde ise nakilden önceki 15 gün ile nakilden sonraki 60 günü kapsayacak. Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi’nde H01000 kodlu malzemenin açıklamasına da Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.4.4.Ç maddesine atıf eklendi.

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Tebliğle bedeli ödenecek ilaçlar listesi (EK-4/A) ekli şekliyle değiştirildi. Resmî Gazete’de yayımlanan ek, geri ödeme kapsamındaki ilaçları, bunlara ilişkin kodları, listeye giriş ve aktifleşme-pasifleşme tarihleri ile ödeme ve iskonto bilgilerini içeriyor.

HÜKÜMLER FARKLI TARİHLERDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Organ ve doku nakillerine ilişkin birinci madde, tebliğin yayımlanmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Onkoloji ilaçlarına ilişkin ikinci madde, hizmet başı işlem puanlarına ilişkin üçüncü madde, tanıya dayalı işlem listesindeki bronkoskopi ve torakoskopik özofagus atrezisi düzenlemeleri ile satralizumabın yatarak tedavide kullanılan ilaçlar listesine eklenmesine ilişkin hüküm, yayım tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girecek.

Kemik iliği nakli paketlerine ilişkin düzenleme, 5 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere tebliğin yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Hematoloji-onkoloji tıbbi malzemelerine ilişkin değişiklik yayım tarihinden 5 gün sonra uygulanacak. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ndeki ilaçlar için ise listede belirtilen giriş, aktifleşme veya pasifleşme tarihleri esas alınacak. Tarih belirtilmeyen ilaçlara ilişkin hükümler yayım tarihinde; belirli yıldız işaretlerini taşıyan ilaçlar ise tebliğde belirtilen farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler 2 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.