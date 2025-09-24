'Rus uçaklarını düşürün' çıkışı sonrası savunma sanayii hisseleri arttı

Haftanın üçüncü işlem gününde Fransa ve İtalya düşüş yaşarken, Almanya ve İngiltere borsalarında yükseliş gözlemlendi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kaybederek 553,88 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 7.827,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 42.423,12 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 23.666,81 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi 0,24 artışla 9.250,43 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,65 düşüşle 1,174 oldu.

ABD'NİN SAVAŞ ÇAĞRISI SİLAH TÜCCARLARINA YARADI

Bu arada, Almanya'da geçen ay 88,9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 87,7 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğradı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO topraklarında Rus uçaklarının düşürülmesini savunması ve Ukrayna'nın Rusya ile savaşı kazanma şansı konusunda daha iyimser olmasının ardından savunma hisselerine talep yeniden arttı. Alman silah üreticisi Rheinmetall hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.