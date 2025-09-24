Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala daha önce il yönetimine kayyum atayan mahkeme 'kongre durdurulsun' talebini iletti. Soruşturmalar ve davalar nedeni ile kırılgan hale gelen Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu. BIST100 endeksi 11 bin 352 puandan 11 bin 148 puana kadar geri çekildi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı.