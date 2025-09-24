Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu

Yayınlanma:
CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala daha önce il yönetimine kayyum atayan mahkeme 'kongre durdurulsun' talebini iletti. Soruşturmalar ve davalar nedeni ile kırılgan hale gelen Borsa İstanbul'u bu kez de 'kongre talebi' vurdu. BIST100 endeksi 11 bin 352 puandan 11 bin 148 puana kadar geri çekildi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin talep yazısını yazdı.

Kararın duyurulmasından ardından Borsa İstanbul düşüşe geçti.

BORSA İSTANBUL'U BU KEZ DE 'KONGRE TALEBİ' VURDU

BIST100 endeksi 11 bin 352 puandan 11 bin 148 puana kadar geri çekildi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 11.18 itibarıyla yüzde 1,09 düşüşle 11 bin 213 puanda bulundu. Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 2,30 kayıpla 15 bin 847 puanda hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan direnç, 11.300 ve 11.200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11 bin 331 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

