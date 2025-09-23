Trump'tan NATO ülkelerine: Rus uçaklarını vurun

Trump'tan NATO ülkelerine: Rus uçaklarını vurun
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeleri gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü.

Görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya’ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının son haftalarda bazı NATO ülkelerinin hava sahasına girdiğine dikkat çekti. Trump, “NATO ülkeleri, Rus uçakları hava sahalarına girdiği anda tereddüt etmeden vurmalı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenskiy ise Trump ile görüşmelerinde cephedeki son gelişmeleri aktaracaklarını belirterek, “Rusya’ya yönelik yaptırımların daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

