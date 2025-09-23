ABD Dışişleri Bakanı Rubio: BM çok para harcıyor ama iş yapmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: BM çok para harcıyor ama iş yapmıyor
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, katıldığı programda Ukrayna'daki savaşa ve Gazze'de devam eden saldırılara işaret ederek, Birleşmiş Milletleri (BM) "hiçbir iş yapmamakla" suçladı. Başkan Trump'ın meydan okuduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulunda yapacağı konuşmada Ukrayna ve Gazze konusunda hiçbir rol üstlenmediğine değineceğini belirtti.

Rubio, "Başkan (Trump) BM'ye kendi anlamı ve amacını bulması için meydan okuyacak çünkü hiçbir iş yapmıyor gibi duruyorlar. Ayrıca çok fazla para harcamakta da iyiler." ifadesini kullandı.

HAMAS'IN MEKTUBU KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ İFADELER

ABD basınında çıkan "Hamas, Trump'a mektup gönderdi" iddialarını da yanıtlayan Rubio, bu konuda çelişkili ifadeler kullandı.

Afgan bebekler de ölüyor!Afgan bebekler de ölüyor!

Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndüAhmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndü

Rubio konu hakkında, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor." dedi.

Fox News, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi garantisi sunması halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiğini öne sürmüştü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Dünya
Cani anne çocuklarını katledip yıllarca bavulda sakladı! Fark edilmesin diye de...
Cani anne çocuklarını katledip yıllarca bavulda sakladı! Fark edilmesin diye de...
Gazze’de son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 65 bin 382’ye yükseldi
Gazze’de son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti: Ölü sayısı 65 bin 382’ye yükseldi