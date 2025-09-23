Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndü

Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu: Herkes şaşkına döndü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara BM'de protokolü bozdu... BM programı kapsamında New York'ta gerçekleştirilen etkinliğe Dışişleri Bakanı Şeybani ile katılan Şara, kendisine koltuk bakanına sandalye verildiğini görünce harekete geçti. Yaptığını gören herkes şaşkına döndü.

ABD'nin düzenlenen Birleşmiş Milletler zirvesi, savaş gerginlikleri ve son dönemde ekonomide kriz yaratan hamleler nedeniyle dünyanın gözünü New York'a çevirdi. Dünyanın dört bir yanından katılan liderlerin söyleyeceklerine odaklanırken dikkat çekici anlar da yaşanıyor.

New York'ta BM programı dahilinde düzenlenen etkinliğe katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın hamlesi misafirlerden organizatörlere herkesi şaşırttı.

AHMED EŞ-ŞARA BM'DE PROTOKOLÜ BOZDU

ABD'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte ülkesinin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'ye verilen sandalyeyi görünce, kendisi de oturduğu koltuktan kalkarak aynı sandalyeden verilmesini istedi.

Etkinlikte Şeybani'ye standart bir sandalye verildiğini gören Şara, kendisinin oturduğu rahat koltuğu kaldırttı ve aynı sandalyeden talep etti.

ahmed-es-sara-bmde-protokolu-bozdu-herkes-saskina-dondu.jpg

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

Organizasyon yetkililerinin değişiklik yapmasının ardından iki isim de aynı tip sandalyeye oturdu. Salondakileri şaşkına çeviren bu jest sonrasında alkış alırken Şara'nın yaptığı "eşitlik vurgusu" olarak yorumlandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

