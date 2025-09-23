Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda: Gazze'de ölenler bir sayı değil birer can

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 80'inci Genel Kurulunda Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına ilişkin konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşuyor.

Erdoğan, delege ve yönetimi selamlayarak İsrail'in saldırılarına ilişkin söz alarak şunları ifade etti:

"İnsanlığın ortak vicdanını temsil eden bu kürsüden konuşmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Filistin'in giderek artan bir sayıda tanındığı bu günlerde Mahmud Abbas'ın burada olmamasından üzüntü duyuyorum. Filistin'i tanıdığını açıklayan devletlere teşekkür ediyorum.Özellikle Gazze'de 700 gündür soykırım devam ediyor. Biz toplantı halindeyken Gazze'de siviller katlediliyor. Ölen sayısı 65 bini geçti. Ölenlerin 20 binden fazlası çocuk. Gazze'de her saat bir çocuk ölüyor. Bunlar sayı değil dostlar, hepsi birer can birer masum insan. Açlık silahı ile de insanlar öldürülüyor. 146'sı çocuk, 478 kişi açlıktan hayatını kaybetti. Sayı her gün artıyor.

İçim kan ağlayarak söylüyorum. Henüz 2-3 yaşında elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Hepimiz anne babayız. Bir çocuğun eline küçük diken batsa anne babaların yüreği yanıyor ama Gazze'de çocuklar anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın bu insanlığın dip noktasıdır. Buna hangi vicdan dayanır, hangi vicdan buna sessiz kalabilir? Çocukların açlıktan, ilaçsızlıktan öldüğü bir dünyada huzur olur mu? "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

