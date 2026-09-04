Piyasalar Fed'in faiz açıklaması sonrası yükseldi

New York borsasında haftanın işlem günü, Fed'in bu ay faiz artışına gitme ihtimaline ilişkin beklentilerin zayıflamasıyla pozitif bir kapanış gerçekleşti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,18 artarak 53.686,11 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 yükselişle 7.747,71 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,40 kazançla 26.584,06 puana çıktı.

FED ÜYESİ WALLER'DAN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMA

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son verilerde nihayet dezenflasyon yönünde bazı işaretler görüldüğünü belirterek, bu eğilimin devam etmesi durumunda Eylül ayında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi. Waller'ın açıklamaları sonrasında Fed'in 15-16 Eylül'deki toplantısında politika faizini mevcut seviyede bırakabileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

BAŞKAN YARDIMCISI VANCE'TEN FAİZ MESAJI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Fed'in faizleri düşürmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Vance, enflasyon verilerine bakıldığında, faiz oranlarını düşürmenin "yerinde ve sorumlu" bir adım olacağını dile getirdi. İran konusunda ise askeri, ekonomik ve diplomatik tüm seçeneklerin masada olduğunu, Tahran'la "süresiz bir savaş" peşinde olmadıklarını belirtti.

TAHVİL FAİZLERİNDE GERİLEME

Waller'ın açıklamaları ve Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanmasıyla tahvil faizlerinde gerileme yaşandı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,77'ye, 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi ise yüzde 5,25'e indi.

PETROL FİYATLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları sınırlı yükseliş kaydetti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 95,78 dolar olurken, Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 91,67 dolardan alıcı buldu.

(AA)