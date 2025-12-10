Petrol 62 doların altına düştü: Akaryakıta indirim gelecek mi?

Küresel piyasalarda petrol fiyatları dip seviyelerde gezinmeye devam ediyor. Brent petrolün varili 62 doların altına demir atarken, dünyadaki bu ucuzlamanın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına ne zaman yansıyacağı merak konusu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,95 dolardan işlem görüyor. Dünü 61,88 dolar seviyesinden kapatan Brent petrol, yeni güne sınırlı bir kıpırdanmayla başladı. Saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 61,95 doları gören Brent'in yanı sıra, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 58,26 dolardan alıcı buluyor. Böylece Brent petrol 62 doların altına inmiş oldu.

ABD STOKLARI VE FED BEKLENTİSİ

Fiyatlardaki bu yatay seyrin arkasında, dünyanın en büyük enerji tüketicisi ABD'den gelen veriler yatıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 800 bin varil eridiğini açıkladı. Piyasanın beklentisi sadece 1 milyon 700 bin varillik bir düşüş yönündeydi. Stoklardaki bu hızlı erime, ABD'de talebin hala canlı olduğu algısını yaratarak fiyatları destekliyor. Gözler şimdi gün içinde açıklanacak resmi verilere çevrildi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı da piyasanın radarında. Piyasalar, Fed'in bugün yüzde 86 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimine giderek muslukları biraz daha açmasını bekliyor. Bu durumun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini artıracağı öngörülüyor.

SAVAŞ BİTERSE FİYATLAR DAHA DA DÜŞEBİLİR

Jeopolitik cephede ise Ukrayna-Rusya hattındaki barış sinyalleri yakından izleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleriyle bir barış planı hazırlığında olduklarını duyurdu.

Zelenskiy, savaşın kaderinin Rusya'ya bağlı olduğunu vurgulayarak, "Revize edilmiş belgeleri (barış planı) yakın gelecekte ABD'ye göndermek için hazır oluruz" ifadelerini kullandı. Olası bir barış anlaşmasının, Rus petrolünün küresel pazara daha rahat akmasını sağlayarak fiyatları aşağı çekeceği; aksi bir durumun ise riskleri artırarak fiyatları zıplatabileceği değerlendiriliyor.

2026 İÇİN '55 DOLAR' TAHMİNİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise gelecek yıla dair dikkat çeken bir rapor yayımladı. 2026 yılı için petrol fiyatı tahminini revize eden kurum, Brent petrolün ortalama varil fiyatının 55,08 dolara kadar gerileyeceğini öngörüyor. Batı Teksas petrolü içinse tahmin 51,42 dolar.

Raporda ayrıca ABD'nin petrol üretiminde gaza basacağı ve bu yıl günlük 13 milyon 610 bin varille rekor kıracağı belirtildi. Teknik analizlere göre Brent petrolde 64,33 dolar direnç, 61,36 dolar ise destek noktası olarak takip ediliyor.