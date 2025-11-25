Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu

Sırbistan yerel basınına yansıyan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım listesine aldığı NIS petrol rafinerisinde şalterler indi. Ülkenin tek rafineri işletmecisi konumundaki tesiste, ham petrol tedarikinin kesilmesi nedeniyle üretimin durduğu bildirildi.

Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!

Konuya dair haberini isimsiz kaynaklara dayandıran Sırbistan merkezli NOVA kanalı, krizin boyutunu duyurdu. İddialar karşısında NIS yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih ederek soruları yanıtsız bıraktı.

ÇOĞUNLUK HİSSE RUS DEVİ GAZPROM'DA

Şirketin hissedarlık yapısı incelendiğinde Rus ağırlığı dikkat çekiyor. Rus enerji devi Gazprom Neft, NIS hisselerinin yüzde 44,9'unu elinde bulundururken, Gazprom’un yatırım iştiraki ise yüzde 11,3’lük paya sahip. Sırbistan hükümetinin payı ise yüzde 29,9 seviyesinde. Mülkiyetin çoğunluğunun Rus şirketlerin kontrolünde olması, işletmenin Washington yönetiminin yaptırım ağına takılmasına neden oldu.

BORU HATTI İŞLETMECİSİ SEVKİYATI KESTİ

ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan bir müddet muaf tutulan şirketin, bu ayrıcalığının süresinin dolması ve yenilenmeyeceğinin duyurulması üzerine lojistik kriz patlak verdi. Hırvatistan üzerinden Sırbistan’a ham petrol transferi sağlayan boru hattı operatörü JANAF, sevkiyatı durdurma kararı aldı.

DEVLET GELİRLERİNİN YÜZDE 12'SİNİ SAĞLIYORDU

Ekonomist Milos Zdravkovic'in paylaştığı veriler, tesisin ülke ekonomisi için taşıdığı hayati önemi gözler önüne serdi. Zdravkovic, NIS'in 2023 yılında yaklaşık 2 milyar euro katkı sağlayarak Sırbistan devlet gelirlerinin takriben yüzde 12'sini tek başına oluşturduğunu vurgulamıştı.