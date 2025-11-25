Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu

Yaptırımlara dayanamadı: Tek petrol rafinerisi üretimi durdurdu
Yayınlanma:
ABD'nin yaptırım listesine aldığı Rus petrol rafinerisi NIS üretimi durdurdu. Bu trajik kararda yaptırım listesine alınması etkili oldu.

Sırbistan yerel basınına yansıyan bilgilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım listesine aldığı NIS petrol rafinerisinde şalterler indi. Ülkenin tek rafineri işletmecisi konumundaki tesiste, ham petrol tedarikinin kesilmesi nedeniyle üretimin durduğu bildirildi.

Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!Trump’ın Rusya yaptırımları sonrası ilk adım: Türkiye'de 600 şubesi olan akaryakıt devi satışta!

Konuya dair haberini isimsiz kaynaklara dayandıran Sırbistan merkezli NOVA kanalı, krizin boyutunu duyurdu. İddialar karşısında NIS yetkilileri ise sessiz kalmayı tercih ederek soruları yanıtsız bıraktı.

ÇOĞUNLUK HİSSE RUS DEVİ GAZPROM'DA

2023/09/28/brent-petrol.jpg

Şirketin hissedarlık yapısı incelendiğinde Rus ağırlığı dikkat çekiyor. Rus enerji devi Gazprom Neft, NIS hisselerinin yüzde 44,9'unu elinde bulundururken, Gazprom’un yatırım iştiraki ise yüzde 11,3’lük paya sahip. Sırbistan hükümetinin payı ise yüzde 29,9 seviyesinde. Mülkiyetin çoğunluğunun Rus şirketlerin kontrolünde olması, işletmenin Washington yönetiminin yaptırım ağına takılmasına neden oldu.

BORU HATTI İŞLETMECİSİ SEVKİYATI KESTİ

ABD tarafından uygulanan yaptırımlardan bir müddet muaf tutulan şirketin, bu ayrıcalığının süresinin dolması ve yenilenmeyeceğinin duyurulması üzerine lojistik kriz patlak verdi. Hırvatistan üzerinden Sırbistan’a ham petrol transferi sağlayan boru hattı operatörü JANAF, sevkiyatı durdurma kararı aldı.

DEVLET GELİRLERİNİN YÜZDE 12'SİNİ SAĞLIYORDU

2023/12/03/petrol1.jpg

Ekonomist Milos Zdravkovic'in paylaştığı veriler, tesisin ülke ekonomisi için taşıdığı hayati önemi gözler önüne serdi. Zdravkovic, NIS'in 2023 yılında yaklaşık 2 milyar euro katkı sağlayarak Sırbistan devlet gelirlerinin takriben yüzde 12'sini tek başına oluşturduğunu vurgulamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
Ekonomi
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Bir yılda %1.500 artış! Piyasaların yeni gözde elementi 8 dolardan 126 dolara çıktı
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!
Can Holding soruşturması Koç'ta istifa getirdi!