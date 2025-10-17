Brent petrol fiyatları 60 dolara kadar geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 60,66 dolardan işlem görüyor.

FİYATLAR TRUMP-PUTİN ZİRVESİ HABERİYLE GERİLEDİ

Dün 62,50 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 60,83 dolardan kapattı. Bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,27 gerileyen petrol, 60,66 dolar seviyesine indi. Aynı saatte Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 56,76 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında yeni denge arayışı

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Macaristan’da görüşeceklerini açıklaması etkili oldu. Olası zirve, küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri artırdı. Trump, Putin’le Budapeşte’de yapılacak görüşmenin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile temaslarından bir gün önce gerçekleştirileceğini belirtti ancak zirvenin tarihi henüz açıklanmadı.

ABD STOKLARINDA BEKLENTİ ÜSTÜ ARTIŞ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 423 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Beklenti ise yalnızca 300 bin varil artış yönündeydi. Stoklardaki bu yükselişte, rafinerilerin bakım dönemi nedeniyle kapasite kullanım oranlarını düşürmesi etkili oldu.

Akaryakıtta tabela değişiyor! Brent petrol fena düştü indirim haberi geldi!

Uzmanlar, ham petrol stoklarındaki artışın distilat ürünlerdeki azalışla dengelendiğini ancak dolaylı petrol talebinin geçen haftaya göre zayıf kaldığını vurguladı. ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretimi de 7 bin varil artışla 13 milyon 636 bin varile ulaştı.

HİNDİSTAN-RUSYA PETROL HATTINDA GERİLİM

Piyasalar, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını durdurma ihtimaline de odaklanmış durumda. ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin 15 Ekim itibarıyla Rusya’dan petrol alımını sonlandırma sözü verdiğini açıkladı. Ancak Hindistan hükümeti, enerji fiyatlarının istikrarı ve tedarik güvenliğinin öncelikli hedef olduğunu belirterek bu iddialara yanıt vermedi. Rusya ise Hindistan ile enerji iş birliğinin devam edeceğini bildirdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Uzmanlara göre Brent petrolde 69,72 dolar direnç, 60,66 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.