Akaryakıtta tabela değişiyor! Brent petrol fena düştü indirim haberi geldi!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından, akaryakıttan beklenen indirim haberi geldi. Cumartesi gününden sonra tabelanın değişmesi bekleniyor. İşte indirimin detayları...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 62,26 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı.

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam gelmiş, böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişmişti.

İNDİRİM GELİYOR

Şimdiyse benzine indirim bekleniyor. NTV Ekonomi muhabiri Sibel Can indirim haberini duyurdu:

"Benzinde cumartesi gününden geçerli olacak 1 TL civarında indirim bekleniyor."

2021/10/26/benzin.jpg

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

İndirim kararının ardından akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 15 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 15 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait akaryakıt tabelası:

yakit.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri başta olmak üzere birçok etken rol oynuyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ise Türkiye’deki pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

