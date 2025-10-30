Brent petrol Fed kararıyla frenlendi

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimlerine ara verebileceği yönündeki beklentilerle düşüşe geçti. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 63,84 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Dün 64,66 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,18 dolarda tamamladı. Bugün saat 11:44 itibarıyla fiyat, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalarak 63,85 dolara geriledi. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,89 dolardan alıcı buldu.

Fed’in aralık ayında faiz indirimlerini durdurabileceğine dair endişeler, ABD’de artan üretim verileri ve OPEC+ grubunun arzı yeniden artıracağı beklentileri petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

FED'DEN TEMKİNLİ MESAJLAR

Fed, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4 aralığına çekti. Ancak banka, hükümetin kapanma riskinin veri akışını sekteye uğratabileceğini belirterek bunun yılın son faiz indirimi olabileceğini ima etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimiz konusunda güçlü farklı görüşler var. Daha fazla faiz indirimi kesin değil, bundan oldukça uzağız,” dedi. Powell, yüksek belirsizlik ortamında temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Fed’in faiz indirimlerine ara verebileceği ihtimalini güçlendirerek petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ÜRETİM ARTIŞI FİYATLARI ETKİLEDİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,9 milyon varil azalarak 416 milyon varile geriledi. Benzin stokları da 5,9 milyon varil düşüşle 210,7 milyon varile indi.

Ancak ABD’nin günlük ham petrol üretimi 15 bin varil artışla 13 milyon 644 bin varile yükseldi. Üretimdeki artış, arz endişelerini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

OPEC+ TOPLANTISI GÜNDEMDE

Piyasalar, kısa vadede 2 Kasım’daki OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda. Toplantıda grubun, aralık ayı için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

ABD-ÇİN TEMASLARI DÜŞÜŞÜ SINIRLADI

Diğer yandan, ABD ve Çin liderleri arasında yapılan görüşmeden gelen olumlu mesajlar, küresel enerji talebini destekleyerek düşüşü sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden göreve geldikten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Görüşmede Şi, iki ülkenin dost ve ortak olması gerektiğini vurgularken, Trump da “Birçok konuda uzlaştık, daha fazlası için umutluyum,” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, fentanil nedeniyle Çin’e uygulanan tarifeleri yüzde 10’a çekeceğini ve nisan ayında Çin’i ziyaret edeceğini açıkladı.

TEKNİK SEVİYELER

Brent petrolde 65,95 dolar direnç, 58,90 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.