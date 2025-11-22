Patron da işçi de isyan etti! Ne olacak asgari ücret?

Türkiye’de işsizlik oranının en yüksek olduğu ve yoksulluk sıralamasında ilk sıralarda yer yer alan Hakkari Yüksekovalılar, 2026 yılı asgari ücret taleplerini dile getirdi. Vatandaşlar artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin en az 30 ile 40 bin TL arasında olması gerektiğini belirtti. Yüksekova’da birçok kişinin asgari ücretin altında, sigortasız ve 10–15 saat arası mesailerle çalıştırıldığı aktarıldı.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, işverenlerin ciddi maliyet yükleri altında kaldığını söyledi ve belirlenecek asgari ücretin işçi ve işvereni mağdur etmemesi gerektiğini ifade etti. Son zamanlarda işverenler vergi yükümlülüklerinin altına girdiğini aktaran Özdemir, "Ciddi derecede vergiler artırıldı, enerji ve girdi maliyetleri yükseldi. Şu an işverenler zor durumda; çark dönmüyor. İthalat ve ihracatta da ciddi sıkıntılar var. Örneğin, ülkemiz eskiden tekstil üssüydü; ancak sigorta, vergi, enerji gibi gider kalemleri arttığı için üretim maliyetleri çok yükseldi. Ben inanıyorum ki işveren temsilcisi ile çalışan temsilcisi makul bir bantta buluşacaktır. Hem işverenin hem de çalışanların mağdur olmaması gözetilmelidir" ifadelerini kullandı.

“15 SAAT ÇALIŞIP 8 BİN LİRA ALIYORUZ”

Hakkarili Vedat Taşkent, asgari ücretin en az 40 bin lira olması gerektiğini belirterek "Burada işsizlik çok fazla, iş imkanı yok. İnsanların çoğunun 2-3 çocuğu var ve başka gelirleri yok. Yüksekova doğunun en fakir şehirlerinden biri. Asgari ücret alan neredeyse yok. Sadece memurlar alıyor, onlar da 40 bin TL üzerinde maaş aldığı için geçinebiliyor. Sigorta da yok, yol parası da yok. 15 saat çalışıp 8 bin TL alan insanlar var. Bu maaşla nasıl geçinilsin? Denetim mekanizmasının bir an önce devreye girmesi gerekiyor." dedi.

Vedat Savaşan ise hükümetin açıklayacağı miktarın düşük kalacağını ifade ederek "Şu an Türkiye’de 22 bin TL çok az bir rakam. Hükümetin belirleyeceği rakamın maksimum 28-29 bin olacağını düşünüyorum ama bu da yetmez. Türkiye’de hiçbir şeyin fiyatı yerinde durmuyor, hiçbir ücret yeterli gelmiyor" sözlerini sarf etti.

“ASGARİ ÜCRET ÇOĞU KİŞİYE YETMİYOR”

Özcan Alkan ise “Asgari ücret şu an çalışan çoğu kişiye yetmiyor ve insanlar bu konuda çok mağdur. Türkiye’nin ekonomik sistemi ciddi şekilde zorda. Bence asgari ücret en az 35-45 bin TL olmalı ki insanların refah seviyesi yükselsin” ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİM, KEŞKE İŞ BULABİLSEK"

Mert Ayhan isimli genç ise Yüksekova’daki gençlerinin iş bulamadığını vurgulayarak “Yüksekova’da gençler iş bulamadığı için çok sıkıntı çekiyor. Asgari ücreti geçtim, keşke insanlar düzgün iş bulabilse. Küçücük şehirde geçinemiyoruz; büyük şehirde insanlar nasıl yaşıyor anlamıyoruz. 22 bin TL çok düşük. 30-35 bin TL olmasını bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

Sağdullah Öztürk ise "Asgari ücretin 40 bin TL olması lazım. Türkiye’nin şartları ortada. 22 bin TL bir öğrencinin masrafına bile yetmiyor. Yol parası 7-8 bin TL tutuyor. Kimse geçinemiyor" ifadelerini kullanırken hayat pahalılığından şikayet eden Nezir Çölgeçen, "Asgari ücret en az 60 bin TL olmalı. İnsanların geçinebileceği bir ücret olması gerekiyor. Yüksekova’da insanların çoğu işsiz ve asgari ücret almıyor. Bir torba un bile bin 100 TL olmuş, kimse geçinemiyor" sözlerini sarf etti.