GSS primine yüzde 100 zam çileden çıkardı: "İşsizlere bir tekme de devletten"
İşsiz kalındığında otomatik olarak başlayan Genel Sağlık Sigortası primine yüzde yüz zam yapıldı. Zam sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Ekonomist İnan Mutlu, "İşsizlere bir tekme de devletten" derken,

Halkın bütçesini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birilkte Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde esas alınan oran, brüt asgari ücretin yüzde 3'ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte aylık 780 TL olan ödeme tutarı 1560 TL'ye yükseltildi. Yani işsiz kalındığında otomatik olarak başlayan GSS primine yüzde yüz zam yapılmış oldu.

Üselik artış bununla da sınırlı kalmayacak. 1 Ocak 2026 tarihinde asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte, GSS prim tutarı otomatik olarak yeniden hesaplanacak ve rakam bir kez daha artacak.

"EKONOMİK SOYKIRIM PROGRAMI TAM GAZ"

Erdoğan'ın imzasını taşıyan zam kararına tepkiler ise artarda geldi.

Ekonomist İnan Mutlu "Ekonomik soykırım programı tam gaz devam..." diye tepki gösterirken şu eleştiride bulundu:

"İşsizlere bir tekme de devletten...

Genel Sağlık Sigortası primi Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen %100 artırıldı.

780 TL olan GSS primi 1.560 TL’ye çıktı.

2025'te 8 milyon 250 bin kişinin GSS primi yoksul oldukları gerekçesi ile devlet tarafından ödeniyordu."

"MİLYONLARIN SIRTINA YENİ BİR YÜK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İtibarlarından tasarruf etmeyenler vatandaşın sağlığından tasarruf ediyor. Erdoğan'ın imzasıyla Genel Sağlık Sigortası prim oranı yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yani 780 TL olan GSS primi, 1 Aralık 2025'te bin 560 TL'ye yükseliyor. Tam 2 katı! Ekonomik krizin bedeli krizi yaratanlar değil, vatandaşa ödetiliyor. Enflasyon, işsizlik ve hayat pahalılığı altında ezilen milyonların sırtına yeni bir yük daha bindiriyor. Sağlık Anayasal bir haktır, parası olanın aldığı; olmayanın dışlandığı bir ayrıcalığa dönüştürülemez."

"NEFES ALANDAN VERGİ ALACAKLAR, AZ KALDI"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise şu tepkiyi gösterdi:

"Erdoğan, işsiz, gelecek kaygısı yaşayan ve hiçbir geliri olmayan kişilerden alınan Genel Sağlık Sigortası primini yüzde 100 artışla 780 TL'den 1560 TL'ye çıkardı.

GSS primi, bir tür işsizlik vergisidir. Borçlu sayısı ise her geçen gün artıyor. Nefes alandan dahi vergi alacaklar az kaldı."

"BU YÜK BİR GECEDE İKİ KATINA ÇIKARILIYOR"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası primi, işsizlerin, güvencesiz çalışanların ve geliri olmayan milyonlarca yurttaşın sırtına yüklenmiş bir yüktü. Şimdi bu yük, yeni dönem için bir gecede iki katına çıkarılıyor. GSS, yoksulluğu cezalandırma mekanizması değil, sosyal devletin sağlık güvencesi olmalıdır" dedi.

BORÇ ARTACAK UYARISI

Durmaz, artışın özellikle düzenli gelir elde edemeyen milyonlarca yurttaşı zorlayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu artış geçmiş dönem GSS borçlarını kapsamasa da bugünden sonra her ay tahakkuk edecek prim tutarı iki katına çıkmıştır. Zaten önceki borcunu ödeyemeyen insanların bundan sonra birikmeye devam edecek borçları daha yüksek olacak. İnsanlar temel gıdasını, kirayı zor öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık güvencesini erişilebilir kılmak yerine primleri artırmayı tercih etmiştir"

GSS kapsamına giren kesime dikkat çeken Durmaz, şöyle devam etti:

"GSS, Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan herkes GSS kapsamındadır. Bugün getirilen zam, bir kalem teknik düzenleme değil; milyonlarca hanenin mutfağını ilgilendiren siyasi bir tercihtir. Sağlık hakkı, prim borcuna ve cezaya bağlanamaz; bu devletin temel görevidir

GSS primine yapılan bu zam derhal geri çekilmelidir. Gelir testi kriterleri insanca yaşamı esas alacak şekilde güncellenmeli, GSS sisteminin yükü dar gelirli ve işsizlerin üzerinden alınmalıdır. İnsanlar e-Devlet’e girip her ay artan prim tutarını gördüğünde umutsuzluğa kapılmamalı; sosyal devletten adalet ve koruma görmelidir."

"PRİM KEŞKE SADECE YÜZDE 6 OLSA"

Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik ise şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle genel bir GSS artışı (henüz) yok. Keşke GSS primi sadece yüzde 6 olsa!

GSS primi zaten sigortalılar için yüzde 12,5. Bunun 5 puanı çalışan, 7,5 puanı ise işçi adına işveren tarafından ödeniyor. Ödeme gücü olmayanların GSS priminin tamamı ise Hazine tarafından karşılanıyor.

GSS prim artışı sadece bu kapsamda olmayan, yani çalışmayan ve GSS primi devlet tarafından ödenmeyenleri kapsıyor.

Kim bunlar? Sigortalı bir işte çalışmayan , bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri gelir testi sonucunda asgari ücretin üçte birinden fazla olan vatandaşlar.

Özetle işsiz olup işsizlik ödeneği hakkı bitenler, okulunu bitirip iş bulamayan gençler veya "Gelir Testi" sonucunda durumu "ödeme gücü var" çıkanlar.

CB kararı ile bu vatandaşlara sağlanan sübvansiyon azaltılmış oldu.

Normal olarak 12,5 puan olan GSS’nin geçmişte 9,5 puanını Hazine karşılıyordu. Şimdi sübvansiyon 6,5 puana indi. Vatandaşın ödemesi gereken oran ise yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıktı.

Herkesin değil ama yurttaşların bir bölümünün GSS yükü arttı! Hazinenin GSS sübvansiyonu ise azaldı.

Özetle bi sosyal güvenlik alanında daha sosyal harcamalar kısılmış ve vatandaşın yükü artmış oldu."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

