İşsizlere ve işsiz kalacaklara GSS darbesi! Ocakta gelecek ikinci zammı da hesapladı, yük büyük!

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile GSS primine yüzde yüz zam yapıldı. Ancak milyonlarca işsizin ödemekle yükümlü olacağı prime gelen zam bununla sınırlı değil. Ocak 2026'da asgari ücret zammı ile birlikte GSS primine de otomatik zam gelecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, olası zam senaryoları üzerinden gelecek zammı hesapladı.

Halkın bütçesini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenlemeyi içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birilkte Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde esas alınan oran, brüt asgari ücretin yüzde 3'ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte aylık 780 TL olan ödeme tutarı 1560 TL'ye yükseltildi. Yani işsiz kalındığında otomatik olarak başlayan GSS primine yüzde yüz zam yapılmış oldu.

Üselik artış bununla da sınırlı kalmayacak. 1 Ocak 2026 tarihinde asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte, GSS prim tutarı otomatik olarak yeniden hesaplanacak ve rakam bir kez daha artacak.

"YÜK DAHA DA AĞIRLAŞTI"

Söz konusu zam için "Milyonlarca yurttaşın omzundaki yükü daha da ağırlaştırdı." yorumunu yapan Sosyal Güvenlik Uzman ve halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci kararı değerlendirdi.

mehmet-akif-cenkci.jpg

"GSS prim oranını %12’ye kadar artırma yetkisi de Cumhurbaşkanı’ndadır." diyen Cenkci zamda Erdoğan'ın rolüne işaret etti.

2026 OCAK'TA GELECEK ZAMMI HESAPLADI

Bugün yürürlüğe alınan yüzde yüzlük zammın yanı sıra Ocak 2026'da asgari ücret zammı ile birlikte GSS primine de otomatik zam gelecek.

Cenkci, asgari ücret senaryolarına göre prime gelecek zammı hesapladı:

"Asgari ücrete olası zam senaryolarında GSS prim tutarları ne olacak?

Yıl başında asgari ücrete yapılacak zam GSS primini ikinci kez artıracaktır. Olası zam oranlarına göre GSS primleri şöyle şekilleniyor:

%20 zam olursa → 1.872 TL
%25 zam olursa → 1.950 TL
%30 zam olursa → 2.028 TL"

"EKONOMİK KOŞULLAR AĞIRLAŞTIKÇA GENİŞLETİLMESİ GEREKİRKEN..."

Cenkci söz konusu zam oranlarını şu ifadelerle eleştirdi:

"Bu rakamlar, GSS priminin artık yalnızca bir 'katılım payı' değil, sosyal güvencesi olmayan milyonlar için ciddi bir ekonomik yük hâline geldiğini gösteriyor."

2022/01/24/maaslara-zam.jpg

Sosyal güvenliğin anayasal bir hak ollduğunu vurgulayan Mehmet Akif Cenkci eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Fakat bugün uygulanan prim artışları, sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği koruyucu yaklaşımın tam tersine, geliri olmayan vatandaşın sağlık hakkını ücret baskısına hapsetmektedir. GSS’nin amacı, insanı sağlığa eriştirmekken; yapılan düzenlemeler bu vatandaşları sağlık güvencesinden uzaklaştırma riski taşımaktadır.
Sosyal güvenlik bir lütuf değil, anayasal bir haktır. Bu hak, ekonomik koşullar ağırlaştıkça genişletilmesi gerekirken, artan prim yükleriyle daraltılmaktadır."

Ekonomi
