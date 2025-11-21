İmzayı Erdoğan attı: GSS primine yüzde yüz zam geldi!

Yayınlanma:
GSS'ye yüzde yüz zam yapılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 780 lira olan prim bin 560 liraya çıktı. Üstelik zam sadece bununla sınırlı değil, 2026 Ocak'ta otomatik artış olacak.

Vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde esas alınan oran, brüt asgari ücretin yüzde 3'ünden yüzde 6'sına yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte aylık ödeme tutarı 780 TL seviyesinden 1560 TL'ye fırladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

2024/12/05/gss.webp

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenlemeye göre, halihazırda 780,17 TL olarak tahsil edilen GSS primi, 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1560,34 TL olarak güncellendi.

ORAN YÜZDE 6'YA YÜKSELTİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) mevcut verilerine göre, hane içindeki geliri brüt asgari ücretin üçte birini aşan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu GSS primi, bugüne kadar brüt asgari ücretin yüzde 3'ü üzerinden hesaplanıyordu.

Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalıları, 2025 yılı boyunca aylık 780,17 TL ödeme yapıyordu. Ancak bugünkü kararla birlikte hesaplama oranı yüzde 6'ya çıkarılınca, vatandaşın cebinden çıkacak olan prim miktarı da iki misline çıkarıldı.

OCAK'TA BİR ZAM DAHA GELECEK

2022/01/24/maaslara-zam.jpg

Öte yandan artış bununla da sınırlı kalmayacak. 1 Ocak 2026 tarihinde asgari ücrete yapılması beklenen zamla birlikte, GSS prim tutarı otomatik olarak yeniden hesaplanacak ve rakam bir kez daha artacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

