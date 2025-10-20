Durup dururken milyonları borçlu çıkardılar şimdi 'GSS borcunu sileceğiz' diye müjde veriyorlar

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan milyonlarca kişi hem borçlu hem sağlık hakkına erişemiyor.

2012 yılının başında yürürlüğe giren GSS'ye, sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere, sağlık hakkının temel hah olduğunu söyleyen kişiler ve kurumlar karşı çıkmıştı. GSS ile hastaneye gitmeyen kişiler bile eğer çalışmıyor ve başkaca sigortaları yoksa borçlanıyordu. Şimdiye kadar 10 milyonun üzerinden kişinin borcu da bu şekilde oluştu.

MECLİS'E TORBA İÇİNDE SUNULACAK

Uygulama milyonları borçlandırdı, hatta bu borç nedeniyle ilaç dahi alamalayan mağdurlar yarattı. Şimdiyse iktidarın bu borçlar üzerine çalıştığı ifade ediliyor. Prim borçlarının ertelenmesi ve geçmiş yıllara ait GSS primlerinin silinmesini içeren kapsamlı bir af paketinden bahsediliyor.

Sabah Gazetesi’nden Önder Yılmaz’ın haberine göre düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak torba yasa teklifinde yer alması bekleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞEMEYEN VATANDAŞLARA MÜJDE

Borçlarını ödeyemediği için sağlık hizmetlerinden mahrum kalan milyonlarca kişiyi mağdur eden uygulama iktidar eliyle geldi ancak şimdi özellikle iktidara yakın basın kuruluşları tarafından müjde olarak duyuruluyor.

10 MİLYON KİŞİNİN BORCU SİLİNMEYECEK, ERTELENECEK

Habere göre, yapılacak yasal düzenleme ile 10 milyonu aşkın kişiye ait toplamda 100 milyar TL’yi aşan GSS prim borcu ertelenecek.

1,5 MİLYON KİŞİNİN BORCU TAMAMEN SİLİNECEK

Düzenleme kapsamında, geçmişe dönük bazı borçların tamamen silinmesi de planlanıyor. Buna göre 2015 yılına ait 1 milyon 491 bin kişinin GSS prim borcu affedilecek. Toplam 3 milyar 128 milyon TL tutarındaki borcun 554 milyon TL’si ana para, geri kalan 2 milyar 574 milyon TL’si ise gecikme cezası ve faizden oluşuyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Yeni af düzenlemesi, gelir testine girmemiş, gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen veya daha önceki yapılandırmalardan faydalanmasına rağmen borçlarını kapatamayan kişileri kapsayacak.

2012 yılında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası sistemi, Türkiye’de yaşayan her bireyin gelir durumuna göre prim ödemesini veya devlet tarafından bu primlerin karşılanmasını öngörüyor.

TORBA YASA TEKLİFİ MECLİS’E GELİYOR

Kapsamlı GSS affı, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak torba yasa teklifinde yer alacak. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın prim borçları yeniden yapılandırılacak, bir kısmı ise tamamen silinecek.