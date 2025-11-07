Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı.

Külçe altın, aylık değerlendirmede; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak indirgendiğinde yüzde 13,63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alınarak indirgendiğinde ise yüzde 12,61 oranında getiri elde etti.

KISA VADELİ GETİRİ/KAYIP DURUMU (AYLIK)

Ekim ayında Yİ-ÜFE ile indirgenen reel getiri oranlarına bakıldığında, yatırım araçlarından yalnızca mevduat faizi (brüt) yüzde 1,50 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,79 oranında yatırımcısına pozitif getiri sağladı.

Aynı dönemde yatırımcısına kaybettiren araçlar ise şunlar oldu:

Amerikan Doları: Yüzde 0,41

Euro: Yüzde 1,23

BİST 100 Endeksi: Yüzde 3,96

TÜFE ile indirgenen aylık getirilerde ise, yatırımcısına sadece mevduat faizi (brüt) yüzde 0,59 oranında pozitif reel getiri sağlayabildi. Diğer araçların TÜFE karşısındaki kaybı ise şöyle gerçekleşti:

DİBS: Yüzde 0,12

Amerikan Doları: Yüzde 1,31

Euro: Yüzde 2,12

BİST 100 Endeksi: Yüzde 4,82

ORTA VADELİDE DE KAZANDIRAN YİNE ALTIN

Külçe altın, sadece aylık değil, üç ve altı aylık değerlendirmelerde de yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Üç Aylık Getiri: Külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 23,62, TÜFE ile ise yüzde 22,19 oranlarında reel getiri sağladı. Bu periyotta BİST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,45, TÜFE ile yüzde 4,56 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Altı Aylık Getiri: Külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 24,80, TÜFE ile yüzde 25,44 oranlarında reel getiri sundu. Altı aylık süreçte ise Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile yüzde 3,81, TÜFE ile yüzde 3,32 oranlarında kaybettirerek en çok kayıp yaşatan yatırım aracı oldu.

YILLIK BAZDA DA ZİRVE DEĞİŞMEDİ, BORSA KAYIPTA

Finansal yatırım araçlarının yıllık bazda değerlendirilmesi sonucunda da zirvedeki araç değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,94 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık Yİ-ÜFE değerlendirmesinde; mevduat faizi (yüzde 11,60), DİBS (yüzde 4,63) ve Euro (yüzde 2,56) reel getiri sağlarken; Amerikan Doları (yüzde 3,82) ve BIST 100 Endeksi (yüzde 5,69) yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık TÜFE değerlendirmesinde ise yalnızca mevduat faizi (yüzde 6,67) ve DİBS (yüzde 0,01) pozitif reel getiri sağlayabildi. Bu dönemde en çok kaybettiren araçlar sırasıyla:

Euro: Yüzde 1,97

Amerikan Doları: Yüzde 8,07

BIST 100 Endeksi: Yüzde 9,85