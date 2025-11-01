2008 krizini bilen yatırımcı: Bazen kazanmanın tek yolu...

Yayınlanma:
Hollywood'a ilham olan ve 2008 dünya ekonomik krizini önden tahmin eden Michael Burry, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Burry, baloncuklar dedi ve kazanmak için atılacak adıma işaret etti.

2008 küresel finans krizini aylar öncesinden tahmin ederek yüzde 489 getiri sağlayan ünlü yatırımcı Michael Burry, yeniden piyasalar konusunda uyarıda bulundu. “The Big Short (Büyük Açık)” filmine ilham olan Burry’nin son paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2008’İN FİNANS KAHRAMANI

Tıp eğitimi aldıktan sonra yatırım dünyasına adım atan Michael Burry, 2000 yılında kurduğu Scion Asset Management fonu ile finans çevrelerinde tanınmaya başladı. 2005’te ABD’deki yüksek riskli mortgage kredilerinin sistemik çöküşe yol açacağını öngören Burry, bu piyasaya karşı “short” pozisyon alarak tarihin en kârlı hamlelerinden birini yaptı.

2008’de kriz patlak verdiğinde Burry’nin stratejisi haklı çıktı ve fonu yüzde 489 kazanç elde etti. Bu başarı, hem yatırım tarihine geçti hem de Hollywood’un radarına girdi. 2015 yapımı “The Big Short” filminde Burry’yi Christian Bale canlandırdı.

“VERİLER YALAN SÖYLEMEZ”

Analizlerinde veriye dayalı yaklaşımıyla tanınan Burry, finansal sistemdeki dengesizlikleri sık sık gündeme getiriyor. Son yıllarda teknoloji hisselerindeki hızlı yükseliş, kripto varlıklardaki dalgalanma ve küresel borç artışı gibi göstergeleri yeni bir finansal balonun sinyali olarak niteliyor.

“Veriler yalan söylemez, ama insanlar onlara inanmak istemez” sözüyle bilinen yatırımcı, 2023’te ABD borsasındaki aşırı değerlemelere karşı açtığı pozisyonlarla da dikkat çekmişti.

BURRY’DEN GİZEMLİ PAYLAŞIM: “BAZEN KAZANMANIN TEK YOLU OYNAMAMAKTIR”

Michael Burry, sosyal medyada çok sık paylaşım yapmıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Christian Bale’in The Big Short filmindeki görüntüsüyle yaptığı son paylaşım, 7 milyona yakın görüntülenme aldı.

Ünlü yatırımcı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

“Bazen baloncuklar görürüz.
Bazen yapılacak bir şeyler vardır.
Bazen kazanmanın tek yolu oynamamaktır.”

Burry’nin bu paylaşımı, piyasaların “yeni bir balon dönemine” girdiği yönünde yorumlandı.

"GÖRDÜ KAZANDI, ŞİMDİ UYARIYOR"

Bir kullanıcı, paylaşımı şu sözlerle özetledi:

“2008’i gördü ve kazandı. Şimdi 2025’i görüyor ama sistem yeniden yapılandırıldığı için sadece uyarıyor.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
