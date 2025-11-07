Ozan Elektronik Para'ya operasyon: El koyma ve 11 gözaltı kararı

Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik sürdürülen mali suç soruşturmasında ikinci bir dalga yaşandı. Şirketin yalnızca üst yönetiminin değil, aynı zamanda bilgi teknolojileri, yazılım, iç denetim ve finans gibi farklı birimlerinden çalışanların da "suçtan elde edilen gelirleri aklama" faaliyetlerine karıştığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında belirlenen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi ve 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

YASA DIŞI BAHİS VE POS TEFECİLİĞİ İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve "pos tefeciliği" gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması iddialarıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Daha önce bu soruşturma çerçevesinde Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atanmış, 402 milyon liralık mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.

Yeni elde edilen kuvvetli bulgular, "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" eylemlerine yalnızca şirket üst düzey yöneticilerinin değil, aynı zamanda şu birimlerde görevli personelin de iştirak ettiğini gösteriyor:

Eski yönetim kurulu üyeleri

Bilgi teknolojileri (BT) birimi çalışanları

Risk yönetimi ve iç denetim personeli

Yazılım geliştirme uzmanları

Finans ve muhasebe yöneticileri

72 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte yeni tespit edilen 16 şüpheliden 11’i için gözaltı kararı verdiğini duyurdu. Ayrıca, şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu. El konulan bu varlıklar arasında 2 konut, 2 arsa ve 3 araç bulunuyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın diğer dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir.

Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı kanaatine varılmıştır.

MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın hali hazırda yürüyen diğer bir soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştur. Yine yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan ÖZERK'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, altı şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştır. Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edilmiştir. Bu çerçevede, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konulmuştur."

NE OLMUŞTU?

Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturmanın ilk aşamasında kayyum ataması yapılmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu. İlk etapta 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden 8'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.