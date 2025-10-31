Son Dakika | İstanbul'da bahis operasyonu! Kayyum atandı 10 kişi de gözaltında

Son Dakika | İstanbul'da bahis operasyonu! Kayyum atandı 10 kişi de gözaltında
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul'da yasa dışı bahis ve pos tefeciliğiyle suç geliri elde ettikleri iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı, 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek suç geliri elde edildiği, bu gelirlerin aklandığı iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı” ifade edildi.

LİBYA VE IRAK'TAN İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların incelendiği bildirildi.

Raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve “alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı” vurgulandı.

Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı” söylendi.

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlarGalatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar

Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla da “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin “sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı” iddia edildi.

402 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Mali analizler sonucu 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek bu varlıklara el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, “mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi” amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü
80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü
80 kişinin hayatını kaybettiği deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere'ye kaçtı!
80 kişinin hayatını kaybettiği deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere'ye kaçtı!
Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi
Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi