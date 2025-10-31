Son Dakika | İstanbul'da bahis operasyonu! Kayyum atandı 10 kişi de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek suç geliri elde edildiği, bu gelirlerin aklandığı iddiası ile soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı” ifade edildi.

LİBYA VE IRAK'TAN İŞLEMLER

Soruşturma kapsamında MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporların incelendiği bildirildi.

Raporlarda suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme aktarıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği ve “alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı” vurgulandı.

Aynı kartların farklı iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı ve bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı” söylendi.

Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla da “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin “sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı” iddia edildi.

402 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Mali analizler sonucu 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek bu varlıklara el konuldu.

KAYYUM ATANDI

Soruşturmada suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı tespit edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, “mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi” amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.