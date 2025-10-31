Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar

Türkiye'yi sallayan hakemlerin bahis skandalında çarpıcı bir iddiada da Özgür Özel'den geldi.

Özel, Esenyurt'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel şunları söyledi:

"571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış."

Geçen hafta oynanan Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçını örnek gösteren Özel, "Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor. Aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak” dedi.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Ahmet Çakar: Karar kesinlikle yanlış

Galatasaray ile Göztepe arasındaki maç 1-1 devam ederken hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaraylı Osimhen ile Göztepeli Bokele'nin ikili mücadelesinde faul kararı vermiş ve Bokele'ye kırmızı kart göstermişti. Bu karar nedeniyle ilk faulu yapanın Osimhen olduğu ileri sürülerek Oğuzhan Çakır, hakem yorumcuları tarafından çok eleştirilmişti.

Bu kartın ardından uzun süre 10 kişi oynayan Göztepe, 2 gol daha yemiş ve rakibine 3-1 yenilmişti.