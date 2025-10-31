Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, Galatasaray ile Göztepe arasında geçen hafta oynanan maç için çarpıcı bir bahis iddiasında bulundu.

Türkiye'yi sallayan hakemlerin bahis skandalında çarpıcı bir iddiada da Özgür Özel'den geldi.

Özel, Esenyurt'ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel şunları söyledi:

"571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış, 152'si aktif olarak bahis oynamış."

Geçen hafta oynanan Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Göztepe maçını örnek gösteren Özel, "Göztepe'ye bir hakem haksız kırmızı kart gösteriyor. Aynı gün Kuzey Kıbrıs'ta birisi 5.5 milyonluk kırmızı kart bahsi oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak” dedi.

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Ahmet Çakar: Karar kesinlikle yanlışAhmet Çakar: Karar kesinlikle yanlış

Galatasaray ile Göztepe arasındaki maç 1-1 devam ederken hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaraylı Osimhen ile Göztepeli Bokele'nin ikili mücadelesinde faul kararı vermiş ve Bokele'ye kırmızı kart göstermişti. Bu karar nedeniyle ilk faulu yapanın Osimhen olduğu ileri sürülerek Oğuzhan Çakır, hakem yorumcuları tarafından çok eleştirilmişti.

Bu kartın ardından uzun süre 10 kişi oynayan Göztepe, 2 gol daha yemiş ve rakibine 3-1 yenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Spor
Yusuf Fehmi dünyaları kaldırdı: Avrupa şampiyonu oldu
Yusuf Fehmi dünyaları kaldırdı: Avrupa şampiyonu oldu
Fenerbahçe Madrid'te çok farklı yenildi
Fenerbahçe Madrid'te çok farklı yenildi