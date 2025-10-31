Bahisçi hakem kendi maçına oynadı: Yatırdığı paranın 10 katını kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının yankıları devam ediyor.

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz

7 ÜST KLASMAN HAKEMİ DE LİSTEDE

TFF, bahis oynayan 152 hakemin ismini açıklayarak PFDK’ye sevk ederken içlerinde 7 üst klasman ismin yer alması dikkat çekti.

Üst klasman hakemleri olan Zorbay Küçük, Yunus Dursun ,Seyfettin Alper Yılmaz, Melih Kurt, Mehmet Ali Özer, Egemen Artun ve Muhammed Selim Özbek’in yönettiği maçlar mercek altına alınırken Ali Naci Küçük’ten bomba bir iddia geldi.

“KENDİ MAÇINA KIRMIZI KART OYNADI”

Küçük, 7 hakemden birinin yönettiği maça kırmızı kart bahsi yaptığını ve yatırdığı paranın 10 katını kazandığını dile getirdi.

Ali Naci Küçük’ün açıklaması şu şekilde: