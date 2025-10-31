Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de kriz
Yayınlanma:
Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de yönetimin bilet kararı taraftar gruplarının tepkisini çekti.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasın Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

7 BİN 318 BİLET TALEBİ GELDİ

Karşılaşma öncesi hazırlıklar devam ederken Fenerbahçe yönetiminden taraftar gruplarını kızdıracak bir karar geldi. Deplasman tribünü için kendilerine bin 914 biletin tahsis edildiğini belirten yönetim, taraftar gruplarından ise toplamda 7 bin 318 bilet talebi geldiğini açıkladı.

GRUPLARA BİLET VERİLMEYECEK

Şeffaflık ve açıklık sözünü tutacaklarını vurgulayan sarı-lacivertliler bu doğrultuda taraftar gruplarına bilet ayrılmayacağını ve isteyenlerin 31.10.2025 saat 11.00’de resmi bilet satıcısı üzerinden bilet satın alabileceğini duyurdu.

TARAFTAR GRUPLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Sadettin Saran ve yönetimin bu kararı taraftarlar gruplarının tepkisine neden oldu. Genç Fenerbahçeliler, derbi için hazırlanan görsel hazırlıklarını iptal ettiğini duyururken bazı taraftar grupları ise Beşiktaş maçına gitmeyeceklerini açıkladı.

