Bahis depremiyle sarsılan Sivasspor'da Otyakmaz hüsranı

Bahis depremiyle sarsılan Sivasspor'da teknik heyet değişimi de ilaç olmadı.

TFF 1. Lig’in ikinci devresinin ilk haftasında Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK’yı konuk etti.

Sivasspor sahasında Erzurumspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Karşılaşma öncesinde Kırmızı - Beyazlı ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAHİS OPERASYONU DEPREMİ

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, bahis operasyonu kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Bu nedenle Erzurumspor FK maçında takımın başında Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz görev aldı. Ancak Otyakmaz da kötü gidişe dur diyemedi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Sivasspor, 2-0 mağlup oldu.

"ÜZGÜNÜZ"

Evren Otyakmaz maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kendi sahamızda kazanmak istiyorduk.

Maalesef olmadı, üzgünüz.

Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık.

"10 KİŞİ KALINCA DENGELER BOZULDU"



Maçı iki bölümde analiz ettiklerini, ikinci yarıda daha baskılı bir Sivasspor olduğunu söyleyen Otyakmaz, takımın 10 kişi kalmasıyla dengelerin bozulduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

Sivasspor büyük bir camia, toparlanma süreci devam ediyor.

Kulüplerde hızlı değişimler negatif anlamda çöküşlere sebep olabiliyor.

Herkesten sabır bekliyoruz.

Bodrum FK maçına hazırlanacaklarını belirten Otyakmaz, bir basın mensubunun transfer tahtasıyla ilgili sorusuna da "Bu yönetimsel bir konu, hafta içi yönetim açıklayacaktır" yanıtını verdi.