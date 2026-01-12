Amedspor'da yeni dönem: Resmen açıklandı

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren ve Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Amedspor'da yeni dönem başladı.

Yapılan açıklamada artık kulüpte beslenme uzmanı ve uzman psikolog görev yapacak.

Güneydoğu Ekspres'teki habere göre; açıklamada sağlık alanında da sporcuların fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini desteklemeye yönelik altyapının tesis edildiği belirtilerek, beslenme uzmanı ile uzman psikolog görevlendirildiği bildirildi.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HEDEF KALICI PERFORMANS KÜLTÜRÜ

“Bu bütüncül sağlık yaklaşımının bir parçası olarak Psikolojik Performans Danışmanlığı Birimi oluşturulmuştur. Söz konusu birim; sporcuların ve teknik ekibin zihinsel dayanıklılığını artırmayı, stres, baskı ve kriz anlarında sağlıklı karar alma süreçlerini desteklemeyi ve sürdürülebilir performansın sağlık boyutunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Amedspor'u anmadan yapamadı: Adını vermeden mesaj yolladı

Birim koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar; bireysel hedeflerle kulübün tarihsel hafızası arasında kurumsal bir bağ tesis ederek, sporcularımızın sahaya yalnızca fiziksel yeterlilikleriyle değil, taşıdıkları formanın temsil ettiği anlam ve sorumluluğun bilinciyle çıkmalarını hedeflemektedir. Bu çerçevede amaç; Amedspor kimliğini, tarihsel deneyimlerden beslenen değerlerle birlikte içselleştiren, güçlü ve sürdürülebilir bir zihinsel duruşun oluşturulmasıdır.

Amedspor, psikolojik performansı; kimlik, değerler ve kurumsal hafıza ile bütüncül biçimde ele alan bu yaklaşımıyla, kısa vadeli sportif hedeflerin ötesinde, kulübün mücadele geleneğine dayanan kalıcı ve sürdürülebilir bir performans kültürü inşa etmeyi hedeflemektedir.”