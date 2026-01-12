Amedspor'u anmadan yapamadı: Adını vermeden mesaj yolladı

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, 20. hafta maçında Çorum FK'yı 1-0 yenerek puanını 42'ye çıkardı. En yakın takipçisi Pendikspor ise kendi sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı. İki takım arasındaki puan farkı 4'e çıkarken, Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, adını vermeden Amedspor'a mesaj yolladı.

"BARDAĞIN DOLU TARAFINA BAKACAĞIZ"

Uğur Uçar, Güneydoğu Ekspres'teki habere göre; maçtan sonra şunları söyledi:

"Maça istediğimiz gibi başladık. İlk 20 dakika net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Sonra Bodrum oyunu dengeledi ve ikinci 45 dengeli bir oyun geçti. İki takımın da oyuncularını tebrik ediyorum. Bu ligin en tempolu maçlarından biri oldu. İkinci yarı pozisyonumuzu değerlendiremeyince 1 puana razı olduk. 1 puanı cebimize koyacağız bardağın dolu tarafına bakıp devam edeceğiz."

"ÇOK BÜYÜK BÜTÇELİ TAKIMLA..."

Uçar, lider Amedspor'u anmadan edemedi. Amedspor'a adını anmadan mesaj yollayan Uçar, çok büyük bütçeli takım olduğunu söyledi. Uçar, şu ifadeleri kullandı:

TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı

“Tabii ki puan kayıpları olacak. Bu ligde herkes puan kaybediyor. Çok büyük bütçeli takımla aramızda 4 puan var. Şu an 2. sıradayız. Bana göre kötü bir şey yok. Şöyle bir şey düşünmek lazım; genç oyuncularla oynuyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu takımı ilk 2, olmazsa play-off potasında Süper Lig’e çıkarmak için çalışacağız. Önümüzde bir süreç var. Herkes transfer yapıyor, biz neler yapabiliriz onlara bakacağız."