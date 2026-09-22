OVP MÜSİAD Başkanı Özdemir'e umut oldu: Enflasyon düşebilir

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, son açıklanan Orta Vadeli Program’ı (OVP) öncekilere kıyasla daha reel, daha gerçekçi ve daha ayakları yere basan bir program olarak gördüklerini söyledi.

Rakamların enflasyonun ve faiz oranlarının düşürülmesi açısından çok iddialı olmadığını belirten Özdemir, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Dolayısıyla daha ayakları yere basan, daha rasyonel bir planlama olduğunu düşünüyoruz, bu açıdan olumlu buluyoruz. Çünkü iş dünyasının özellikle reel piyasanın beklentisi öngörülebilirlik, rakamlardan daha öncelikli olan konu bizim açımızdan öngörülebilirlik. Öngörülebilirlik koridoru açısını daha da açan, daha ayakları yere basan, daha rasyonel bir program olarak gözümüze çarpıyor.”

“İYİ PLANLANIRSA EŞİĞİ AŞARIZ”

Son açıklanan OVP’nin umut aşıladığını vurgulayan Özdemir, enflasyonun düşürülmesi ile büyümenin aynı anda yürütülebilmesi durumunda ülkenin ciddi bir eşiği aşacağını dile getirdi. Dezenflasyonist sürecin sanayiyi soğutma riski taşıdığına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

“Enflasyonu düşürürken büyümeyi eğer becerebilirsek ama tabii bunun için neler yapılması gerektiğini iyi tartışmak ve iyi planlamak lazım, işte o zaman ülke olarak ciddi bir eşiği aşmış oluruz diye düşünüyoruz. Çünkü ülkemizde şu anda bu dezenflasyonist süreç şöyle algılanıyor, yani enflasyonu mu düşürelim, yoksa üretimi ve sanayiyi mi soğutalım? Açıkçası bunların ikisinin arasında bir tercihe reel piyasanın sıkışmaması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonu düşürürken üretimi, sanayiyi, arzı bunları da soğutmamamız gerektiğini altını çiziyoruz. Çünkü enflasyonun en nihayetinde düşmesi ve belli bir sürdürülebilirlik seviyesine ulaşmasının en önemli etkeni de sürdürülebilir ekonomik şartlar. Yani üretebiliyor olmanız lazım, üretebildiğiniz sürece o enflasyonu sürdürülebilir seviyelerde tutabilirsiniz. Umut ediyorum ki bu OVP inşallah hem enflasyonu düşürürken hem de üretimi, büyümeyi artırabilir unsurlar ortaya koyar.”

"FAİZLER YÜKSEK, FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU VAR"

Kredi faizlerinin enflasyonla birebir ilişkili olduğunu belirten MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, sanayici ve iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı zorluklarda haklı olduğunu ifade etti.

Yüzde 37 olarak öngörülen politika faizinin insanlara yüzde 50’lere yakın bir maliyetle krediye erişim imkanı sağlayabildiğini kaydeden Özdemir, bu oranların son kullanıcıya da yansıdığını belirterek dramatik ve çok keskin faiz düşüşleri beklememek gerektiği konusunda uyardı.

“ATIL KAPASİTE DOĞRU ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

Sanayide kapasite kullanım oranlarının kritik önem taşıdığını ve MÜSİAD olarak atıl kapasite meselesi üzerine 3-4 yıldır çalıştıklarını bildiren Burhan Özdemir, bu sorunun temelinde plansız yatırımların yer aldığını ifade etti. Dünyadaki tedarik zinciri değişimlerine dikkat çeken Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

“Gördüğüm daha çok şu, bizim sanayi alanında çokça plansız yapılmış yatırımımız var. Bu büyük ihtimalle 2008-2010’lardaki bu ucuz paranın açıkçası yansıması o gün için sanayicinin yapmış olduğu yatırımlar ya da dediğim gibi tedarik sebepli dünyadaki değişikliklerden ötürü artık çok da ilgili sektörlerde çok fazla talep olmamasından kaynaklanan bir atıl kapasite var.”

Türkiye’deki atıl kapasitenin teknoloji ve yapay zekâ gibi doğru alanlarda belirli bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğinin altı çizdi.