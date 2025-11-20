Öğretmenlere verilen hediye çeki pes dedirtti!

Beykoz Kaymakamlığının 24 Kasım öğretmenler günü hediyesi pes dedirtti. Kaymakamlık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden okullara gönderdiği yazı ile öğretmenler günü için "kutlama paketi" açıkladı.

Paketin içinden çıkan hediyeler ise pes dedirtti. Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, Gönderilen yazıda öğretmenliğin kutsallığına ilişkin uzun uzun ifadeler yer alır ve öğretmenlerin fedakarlığı övülürken yazınının sonuna gelindiğinde, öğretmenlere hediye olarak, "Türk Telekom’dan 500 dakika konuşma ve 200 TL’lik hediye çeki" çıktı.

200 TL A101'LERDE GEÇERLİ

Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere tanınan 500 dakikanın 19–26 Kasım tarihleri arasında Türk Telekom tarafından tanımlanacağı duyurulurken 200 TL'lik hediye çekinin ise yalnızca A101'lerde geçerli olacağı belirtildi.

Yoksulluk sınırının 90 bin TL’yi aştığı, kiraların ortalama maaşın yarısına denk geldiği bir dönemde öğretmenlere 200 TL’lik market çeki verilmesi öğretmenler tarafından tepki ile karşılandı.