Öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak: Bakan tarihleri açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Öğretmenler Günü Haftası'na özel olarak tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak YHT ve ana hat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek. Öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15'lik indirim sağlanacak. Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü Haftası'nda uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı" dedi.

"MEB'E BAĞLI VE ONAYLI OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLER YARARLANABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı veya bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek" dedi.

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde öğretmen kimliği veya 'mebbis.meb.gov.tr' adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını ifade eden Uraloğlu, "İndirimli biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek" açıklamasında bulundu.