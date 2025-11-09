Öğretmen adaylarından Ankara’da eylem: Biz atandık, sadece kontenjanlar yetersiz

024-KPSS’de yüksek puan almasına rağmen atanamayan çok sayıda öğretmen adayı, Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Ankara Ulus Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla atanma talebini dile getiren öğretmen adayları, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde ek atama çağrısı yaptı.

Kimya, Türk dili ve edebiyatı gibi farklı branşlardan mezun adaylar, açıklamalarında yüksek derecelerine rağmen kontenjan yetersizliği nedeniyle atama beklediklerini söyledi.

Kimya öğretmeni olduğunu belirten bir aday, “2024 KPSS’de Türkiye 127’ncisi oldum. Son 22 yılın verilerine baktığımızda bu dereceyle atanabileceğimize emindik. Ancak kontenjanlar açıklandığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Aylardır bunun mücadelesini veriyoruz. Eğer ek atama verilirse bu mağduriyetimiz giderilecek, herkes hayaline kavuşacak. Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz” dedi.

Bir başka öğretmen adayı, “Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. 35 bin aday arasında ilk 50’ye girdim. Cumhuriyet tarihi boyunca atamanın yapılmadığı bir yıl yokken bu yıl yalnızca 29 kontenjan verildi. Biz çok yüksek puanlar alıp ataması yapılmayan öğretmenleriz. Bir çocuğumla bu sıralamayı yaptım. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; biz vatanımıza, milletimize hizmet etmeye hazırız. 24 Kasım’da bu müjdeli haberi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"HEM AİLELERİMİZ YIKILDI HEM BİZLER YIKILDIK"

Diğer bir öğretmen adayı da müjdeli haber beklediklerini dile getirerek, "Bu sınav için 5 yıldır uğraşıyorum. Tam başardım derken maalesef ki 18 Nisan günü adaletsiz kontenjan dağılımı nedeniyle bölümlerimizde çok düşük kontenjanlara sahip olduk. Hem ailelerimiz yıkıldı hem bizler yıkıldık. Bizim en yakın zamanda 24 Kasım öncesi veya 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bu müjdeli haberi bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Devlet Bahçeli'den ek atama haberini bekliyoruz, umutla" ifadelerini kullandı.

"BURADAKİ HERKESİN TEK AMACI YAPTIKLARI VERDİKLERİ EMEĞİN KARŞILIĞINI ALABİLMEK"

Tek amaçlarının emeklerinin karşılığını alabilmek olduğunu söyleyen bir başka aday ise "Ben yiyecek-içecek öğretmeniyim. Kendi alanımda 121'inci oldum. Fakat 119 kişi alındı. Buradaki tüm öğretmenler aynı şekilde derece yapmış öğretmenler fakat çok küçük kontenjanlar sebebiyle atanamıyorlar. Buradaki herkesin tek amacı yaptıkları, verdikleri emeğin karşılığını alabilmek. Bunun için bugün buradayız. Umarım herkes sesimizi duyar. Ve şunu söylemek istiyorum; bence biz atandık, yalnızca kontenjanlar yetersiz. Umarım gereğe yapılır. Buradan tüm yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.