New York borsasında iki rekor birden!

New York borsası, Ortadoğu’daki savaşın yakında sona erebileceğine dair iyimserlik sürerken karışık bir seyirle kapandı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 48.463,72 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.022,95 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,59 kazançla 24.016,02 puana çıktı. İki endeks de tarihi zirvesini gördü.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Dün İran ile iki gün içinde Pakistan’da yeni bir görüşme yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında savaşın “bitmeye yakın” olduğunu ifade etti. Trump, aynı röportajda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa” dedi.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun” ifadesini kullandı ve Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES MESAJI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin “verimli” geçtiğini söyledi.

ABD’den piyasaları sarsacak İran petrolü kararıABD’den piyasaları sarsacak İran petrolü kararı

FED RAPORU: BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fed’in “Bej Kitap” raporu, Orta Doğu’daki çatışmanın ABD’li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi. Raporda, “Orta Doğu’daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi” değerlendirmesi yer aldı.

Müzakere umudu piyasayı yükseltti petrolü düşürdüMüzakere umudu piyasayı yükseltti petrolü düşürdü

MAKRO VERİLER VE KURUMSAL HABERLER

Fed New York’un imalat endeksi nisanda 11 değerine çıkarak beklentileri aştı. İthalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Kurumsal tarafta, Bank of America ve Morgan Stanley’nin hisseleri, ilk çeyrek bilançolarında beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamalarının ardından sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,5 değer kazandı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Ekonomi
Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi
Dolar, euro, sterlin: Üç kur aynı anda rekor tazeledi
Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar
Barış rüzgarı gümüşe de esti: Geride bıraktılar
Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor
Barış umudu yeşerdi: Altın iki eşiği birden hedefliyor