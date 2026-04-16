New York borsasında iki rekor birden!

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 48.463,72 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.022,95 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,59 kazançla 24.016,02 puana çıktı. İki endeks de tarihi zirvesini gördü.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

Dün İran ile iki gün içinde Pakistan’da yeni bir görüşme yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında savaşın “bitmeye yakın” olduğunu ifade etti. Trump, aynı röportajda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, “O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa” dedi.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun” ifadesini kullandı ve Çin’in İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN ATEŞKES MESAJI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’la geçici ateşkesin uzatılması için yoğun müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin “verimli” geçtiğini söyledi.

FED RAPORU: BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fed’in “Bej Kitap” raporu, Orta Doğu’daki çatışmanın ABD’li şirketler için belirsizlik kaynağı olduğunu gösterdi. Raporda, “Orta Doğu’daki çatışma istihdam, fiyatlandırma ve sermaye yatırımıyla ilgili karar alma süreçlerini zorlaştıran başlıca belirsizlik kaynağı olarak gösterildi, birçok firma bekle-gör tutumunu benimsedi” değerlendirmesi yer aldı.

MAKRO VERİLER VE KURUMSAL HABERLER

Fed New York’un imalat endeksi nisanda 11 değerine çıkarak beklentileri aştı. İthalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Kurumsal tarafta, Bank of America ve Morgan Stanley’nin hisseleri, ilk çeyrek bilançolarında beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamalarının ardından sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4,5 değer kazandı.

(AA)