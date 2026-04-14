ABD’den piyasaları sarsacak İran petrolü kararı

ABD Hazine Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran petrolüne ilişkin geçici lisansın yenilenmeyeceğini duyurdu. Paylaşımda, Bakanlığın “Ekonomik Öfke” kapsamında kararlı adımlar attığı ve İran üzerindeki azami baskıyı sürdürdüğü belirtildi.

“KISA VADELİ LİSANS YENİLENMEYECEK”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizde bekleyen İran petrolünün satışına izin veren kısa vadeli lisans ise birkaç gün içinde sona erecek ve yenilenmeyecek”

Bakanlık ayrıca, mevcut tüm araç ve yetkilerini sonuna kadar kullandığını, İran’ın faaliyetlerini desteklemeye devam eden yabancı finans kurumlarına karşı ikincil yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU

Bakanlık tarafından daha önce yayımlanan lisans ile 20 Mart yerel saatle 00.01’den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimatı veya boşaltılmasıyla ilgili işlemlere geçici olarak izin verilmişti. Söz konusu iznin 19 Nisan yerel saatle 00.01’e kadar geçerli olacağı bildirilmişti. Bakanlığın bu kararı, İran üzerindeki yaptırım baskısını artırma yönünde atılmış yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.