İran petrolü akmaya devam ediyor: Gelirler hasar onarımına yönlendirilecek

İran petrolü akmaya devam ediyor: Gelirler hasar onarımına yönlendirilecek
Yayınlanma:
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail saldırılarıyla başlayan çatışmalara rağmen petrol ihracatının kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Paknejad, artan petrol gelirlerinin bir bölümünün savaşta zarar gören altyapının onarımına ayrılacağını duyurdu.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin enerji sektörünün savaş koşullarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, petrol satışlarının kesintiye uğramadığını açıkladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na konuşan Paknejad, özellikle ABD ve İsrail’in saldırıları sırasında petrol endüstrisinin “dirençli ve kararlı” bir performans sergilediğini vurguladı.

Paknejad, İran’ın en önemli ihracat noktalarından biri olan Hark Adası üzerinden petrol sevkiyatının kesintisiz devam ettiğini ifade etti. İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) dönemlerindeki satışların beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Bakan, “Petrol endüstrisi çalışanları büyük bir özveriyle görevlerini yerine getirdi. Bu süreçte elde edilen sonuçlar ülke için cesaret verici” dedi.

FİYAT ARTIŞI İRAN'A YARADI

Geçtiğimiz ay İran ham petrolünün satış fiyatında kayda değer bir artış yaşandığını da belirten Paknejad, bu durumun ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi. Elde edilen gelirlerin bir kısmının, ABD ve İsrail saldırıları sonucu petrol tesislerinde meydana gelen hasarın giderilmesi için kullanılacağını söyleyen Paknejad, enerji altyapısının hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

İran yönetimi, çatışmaların enerji sektörüne etkisini sınırlı tutmayı amaçlarken, ihracatın devamlılığı sayesinde ekonomik dengeleri korumayı hedefliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

