Müzakere umudu piyasayı yükseltti petrolü düşürdü

Yatırımcılar, hafta sonu Pakistan’daki görüşmelerde yaşanan restleşmenin ardından yeni bir müzakere turu ihtimaline odaklandı. ABD Başkanı Trump, “2 gün içinde” yeni bir ABD-İran görüşmesi yapılabileceğini söyledi.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,66 artarak 48.535,99 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla 6.967,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 kazançla 23.639,08 puana ulaştı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Brent petrol yüzde 4’ten fazla azalışla 95,06 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ise yüzde 7 düşüşle 92,09 dolara indi. Analistler, ablukaya rağmen görüşme potansiyelinin piyasaları rahatlattığını belirtti.

MAKRO VERİLER VE FED YORUMLARI

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4 artarak beklentilerin altında kaldı. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması halinde faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ötelenebileceğini söyledi. Hazine Bakanı Bessent ise “bekleyip görelim” mesajı verdi.

ŞİRKET HABERLERİ

JPMorgan Chase’in kar ve geliri beklentileri aşarken, net faiz geliri tahminini aşağı revize etmesiyle hisseleri yüzde 1 düştü. Wells Fargo yüzde 6, Citigroup ise yüzde 2,6 değer kazandı. Novo Nordisk, OpenAI ile işbirliği duyurusuyla yüzde 3,5 yükseldi.

(AA)