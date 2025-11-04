Netleşti! İşte gelecek zamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026’da vergi, harç ve cezaların temelini oluşturan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Yeni oran 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ENFLASYON RAKAMLARIYLA BİRLİKTE YDO NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,63 arttı.

Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 32,87, üretici enflasyonu ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon açıklandı 2026 zamları belli oldu! İşte kalem kalem zamlı fiyat listesi

Bu veriler ışığında belirlenen yüzde 25,49’luk YDO, 2026 yılında ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları gibi kalemlerde aynı oranda artış anlamına geliyor.

Yeniden Değerleme Oranı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.

Geçtiğimiz yıl oran yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu yılki oran, geçen yıla kıyasla yaklaşık 18 puanlık düşüş gösterdi.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Yürürlükteki mevzuata göre Cumhurbaşkanı, belirlenen yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisine sahip.

Ozan Bingöl bir depo motorindeki vergiyi açıkladı: Gaza bastıkça vergi ödüyorlar!

Bu durumda vergi, harç ve cezalardaki artış oranı Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebiliyor.

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA: “DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILABİLİR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde vergi ve harçlara ilişkin şunları kaydetmişti:

“Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki artışın, yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.”

Yeni oranla birlikte vatandaşların ödeyeceği ehliyet, pasaport ve MTV ücretlerinde ne kadar artış olacağı ise, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından kesinleşecek.