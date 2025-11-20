Motorine dev zam yolda!

Akaryakıt ürünlerinden motorine Cuma günü itibarıyla zam gelmesi bekleniyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve vergi artışları, pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

MOTORİN 60 LİRAYA DAYANACAK

Küresel piyasalarda yaşanan istikrarsızlık ve peş peşe gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubuna Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde yaklaşık 2 liralık bir zam yapılması öngörülüyor.

Söz konusu zammın pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatının 60 TL seviyelerini bulması bekleniyor.

20 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini hesaplamaya çalışırken, 20 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyat tablosu şöyle şekillendi:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.73 TL

Motorin: 57.49 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.76 TL

Motorin: 58.65 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL

Motorin: 58.99 TL

LPG: 56.82 TL