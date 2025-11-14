Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor

Aynı teknoloji şimdi Fransız Valljet şirketi tarafından seri üretim otomobiller için hazırlanıyor. Teknolojinin 4-5 yıl içinde seri üretim otomobillerde kullanıma hazır olması bekleniyor, ancak bu motorların fiyatı daha yüksek olacak.

Geleneksel bir benzinli motoru çalıştırmak için bir ön hazne kullanılır. Bu, motorun üst kısmında bulunan ve yakıt karışımının bir kısmının ilk önce tutuşturulduğu küçük bir boşluktur. Dikkatlice yerleştirilmiş küçük deliklerden, yangın ana silindire yayılır ve daha büyük, daha seyreltilmiş karışımı tutuşturur.

Sonuç, daha hızlı ve daha homojen bir yanmadır; bu, karışım fakir olduğunda genellikle zor olan bir durumdur. Formula 1'de yüksek nitrojen oksit emisyonları bir sorun teşkil etmez ancak normal otomobillerde teknolojinin emisyon yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi gerekir. Valljet, diğer şirketlerin de geliştirmekte olduğu bir çözüm buldu. Valljet, optimum yanma için mükemmel dengelenmiş kendi yakıt karışımını alan aktif bir ön oda yarattı.

Benzer sistemlerin sıklıkla başarısız olduğu rölantide veya düşük yükte bile motorun düzgün ve kararlı bir yanmaya sahip olmasını sağlar.

Akıllı tek yönlü valf, karışımı kontrol ederek karışımın her zaman ön hazneden ana silindire gitmesini sağlar. Sistem üç ana parçadan oluşur: kompresör, hava-yakıt karıştırıcısı ve kendi enjektörü ve bujisi olan ön hazne.

Silindir içindeki karışım, normalde ateşlemeyi zorlaştıracak olan egzoz gazı devridaimini (EGR) yüzde 50'ye kadar içerebilir.

Ancak ön hazneden gelen uzun ateşleme konileri sayesinde karışım homojen yanıyor ve yapılan testlerde yüzde 10-15 daha düşük yakıt tüketimi görülüyor.

İleri teknoloji, modifiye edilmiş bir silindir kapağı ve bazı ek bileşenler gerektiriyor. Valljet'e göre bu, motor başına birkaç yüz avro daha fazla maliyet anlamına geliyor.