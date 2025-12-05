Otogaza zam geldi tabela yine değişti!

Yayınlanma:
Akaryakıtta tabela dün yeniden değişti. Geçen hafta gelen indirimlerin sevinci kısa sürdü.

Akaryakıtta tabela son dönemlerde sık sık değişiyoe. Otogaza dün 80 kuruş zam geldi.

Geçen hafta benzin ve motorine gelen indirim haberi sürücülere bir nebze olsun nefes aldırmıştı ancak sevinç kısa sürdü. Kontağı çevirmek yine pahalıya patlayacak.

NE KADAR ZAM GELDİ?2021/10/26/benzin.jpg

Otogaza 80 kuruş zam geldi.

Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti. Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.

Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.

En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.

SON ZAMANLARDA GELEN ZAM VE İNDİRİMLER

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.

25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen can yakıcı seviyelerde seyrediyor.

İŞTE İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 ARALIK ÇARŞAMBA)2022/01/13/benzin.jpg

Zammın ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

