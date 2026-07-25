Moody's Türkiye için kredi notu kararını açıkladı

Moody's, 16 Temmuz'da gerçekleştirilen periyodik incelemeye ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu değerlendirmenin bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede bir not eylemi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir gösterge taşımadığı vurgulandı.

NOT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu yükü tarafından desteklendiği belirtildi. Moody's, mevcut "Ba3" notunu ve "durağan" görünümünü muhafaza etti.

MERKEZ BANKASI POLİTİKALARI OLUMLU DEĞERLENDİRİLDİ

Kuruluşun açıklamasında, etkili politika uygulamalarına ilişkin geçmiş performansın, özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonist baskıları azaltan, makroekonomik dengesizlikleri gideren ve yerli mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden bir para politikası çerçevesine bağlı kalması sayesinde 2023 ortalarından bu yana iyileştiği aktarıldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Ortadoğu'daki çatışmaların başlamasından bu yana küresel enerji fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye'nin dezenflasyon sürecindeki ivmeyi zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, enflasyonun 2026 yılı sonunda yüzde 29 seviyesinde gerçekleşmesinin, 2027 sonunda ise yüzde 24'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 3,6 seviyesinden 2026'da yüzde 3,4'e sınırlı şekilde yavaşlamasının öngörüldüğü, bir sonraki yıl yapılacak seçimler öncesinde ağırlıklı olarak mali teşviklerin etkisiyle büyümenin 2027'de yeniden hızlanmasının beklendiği aktarıldı.

KREDİ NOTUNU YÜKSELTECEK KOŞULLAR

Moody's, yetkililerin makroekonomik istikrarı kalıcı olarak yeniden tesis eden, ülkenin döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığını azaltan ve dış kırılganlık risklerinde yapısal bir düşüşe olanak tanıyan politika ile reformları etkin bir şekilde uygulamaya devam etmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için değerlendirme tarihleri 23 Ocak ve 24 Temmuz olarak yer alırken, kuruluşların takvimde belirtilen tarihler dışında da değerlendirmede bulunabildiği hatırlatıldı.

(AA)