Milyarder baba oğulun çılgın projesi! 4000 bin nüfuslu köye F1 pisti jesti

Daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle, Henrik Lyngbye Pedersen ve oğlu Mathias Lyngbye Villadsen, Danimarka'nın güneyindeki Padborg'un kalbinde 100.000'e kadar F1 hayranını ağırlayabilecek devasa bir kompleks inşa etme projesini finanse etmek için 510 milyon euro yatırım yaptı.

KÜÇÜK BİR HAVALİMANI 6 KİLOMETRELİK DEV BİR PİSTE DÖNÜŞÜYOR

Danimarka'nın ilk Grand Prix'sine ev sahipliği yapabilmek için, iki Danimarkalı iş adamının projeyi , eski Avusturyalı Formula 1 pilotu ve Le Mans galibi Alexander Wurz'un başkanlığını yaptığı karayolu tasarım şirketi Wurz Design'a verdiği bildiriliyor.

Şu anda bu alanda nispeten küçük bir havaalanı bulunuyor; bu nedenle tüm bölgeyi FIA Kategori 1 sertifikasyon standartlarını karşılayan 6 kilometrelik bir pist olan Danimarka Pisti'ne dönüştürme hedefi büyük bir çaba gerektiriyor.

Danimarkalı yatırımcılar, Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'sinin belirsiz geleceğinden faydalanmayı umuyorlar, ancak zaten yoğun olan F1 takvimindeki bu potansiyel boşluk bile FIA ​​ve Liberty Media'yı padokun gerçekten Danimarka'da durabileceğine ikna etmekten çok uzak kalacaktır.

Lyngbye Villadsen ailesinin mali gücünün , Formula 1 yönetimini gelecekteki Danimarka pistinde F1 pilotlarını ağırlamaya ikna etmeye yetip yetmeyeceği henüz belli değil .