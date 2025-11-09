Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklandı: Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl aralık ayında 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, 2025 yılı boyunca artan enflasyon nedeniyle alım gücünde yaklaşık 7 bin TL’lik bir kayba uğradı.

Milyonlarca dar gelirli ve asgari ücretli vatandaş, yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken kulislerde konuşulan son bilgiler ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cuma günü yayımladığı yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu’nda, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 bandına yükseltti.

Böylece TCMB, medyan beklentisini yüzde 32 seviyelerine çekerek yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesinde önemli bir referans noktası oluşturdu.

MERKEZ BANKASI'NIN RAPORUNA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bu yıl Türk-İş ve bazı sendikaların katılmayacağını duyurduğu asgari ücret görüşmeleri öncesinde, yeni ücretin söz konusu enflasyon tahmini dikkate alınarak belirlenmesi öngörülüyor. TCMB’nin raporundaki enflasyon tahminleri dikkate alındığında, yeni asgari ücretin 29 bin 177 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

ÖZEL SEKTÖRDE DE REFERANS NOKTASI OLACAK

Yapılacak asgari ücret artışı, yalnızca milyonlarca çalışanın gelirini değil, özel sektördeki maaş politikalarını da doğrudan şekillendirecek. Belirlenecek oran, birçok işletmede zam oranlarının belirlenmesinde ‘referans’ niteliği taşıyacak.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret en geç 31 Aralık 2025'e kadar belirlenecek.