Merkez Bankası'na seslendi: Buna kim inanır?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yılın son enflasyon raporuna sert tepki gösterdi. Başarır, Merkez Bankası’nın son bir yıldaki tahmin revizyonlarını hatırlatarak, kurumun “üç ay öncesini bile öngöremediğini” söyledi.

“ÜÇ AYDA 8 PUANLIK YANILGI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, TCMB’nin son bir yılda enflasyon tahminlerinde sürekli değişikliğe gittiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası; Ağustos 2024’te, 2025 için yüzde 14 enflasyon hedefliyordu. Kasım 2024’te tahminini yüzde 21’e, Şubat 2025’te yüzde 24’e çıkardı. Ağustos 2025’te tutmayacağını bile bile ‘hedefimiz’ diyerek yüzde 24’te ısrar etti. Ve bugün yıllık enflasyon tahminini yüzde 32’ye yükseltti.”

Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı: Tahmin yükseldi

Başarır, bu tahminin tutabilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 1,3’te kalması gerektiğini belirterek, “Olmayacak şey diyemeyiz; zira enflasyonu TÜİK ölçüyor” ifadelerini kullandı.

“153 ÜLKENİN YILLIK ENFLASYONUNDAN FAZLA YANILGI”

Başarır, TCMB’nin üç ay önce yaptığı tahminde 8 puanlık sapma yaşadığını, bunun da “dünyadaki 153 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla” olduğunu söyledi.

Bakan Şimşek: Ben bahane peşinde değilim ama enflasyonda kuraklığın etkisi var

“Üç ay öncesini göremeyen Merkez Bankası, 2026 yılında enflasyonun yüzde 16 olacağını iddia ediyor. Buna kim inanır?” diyen Başarır, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu hedefler ve tahminler, ücretlileri hiçbir zaman tutmayacak olan ‘hedef enflasyona’ kurban etmek dışında bir işe yaramıyor.”

Şimşek'ten enflasyon itirafı: Sınırlı da olsa...

CHP’li Başarır’ın açıklamaları, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına yükselttiği son raporun ardından geldi.